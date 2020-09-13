Все к просмотру: определился победитель Венецианского кинофестиваля

Фильм "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао получил Золотого льва, главную награду Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает официальная страница фестиваля в твиттере.

Сюжетная линия картины разворачивается вокруг жизни простой женщины Ферн, которая из-за проблем в жизни потеряла собственное жилье. Экономический кризис 2008 года больно ударил не только по большим финансовым империям, а по кошельку обычного среднестатистического человека. Теперь есть предстоит обитать в трейлере на колесах и на нем же объехать всю территорию Соединенных Штатов Америки. Фильм рассказывает судьбу кочевников, их проблемы и переживания, любовь и страсть.

Главную роль в "Земле кочевников" сыграла Фрэнсис Макдорманд, обладательница двух премий "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" за фильмы "Фарго" и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Данный фильм - третий в режиссерской карьере Хлои Чжао. Первыми двумя были "Песни, которым научили меня мои братья" (2015 год) и "Наездник" (2017).

В 2020 году за Золотого льва боролись 18 картин.





Как ранее сообщали "Комментарии", в прокате скоро появится новая версия фильма "Крестный отец".

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