Известный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил о своем намерении переснять "Крестный отец 3". Об этом пишет издание obozrevatel.

А все потому, что Фрэнсис видит эту картину совершенно по-иному: с другим началом и финалом. В популярном фильме будут новые музыкальные номера и сцены. Также режиссер поделился, что обновленная версия будет снята ближе к его собственному творческому виденью.

Другое начало и финал: выйдет новая версия фильма «Крестный отец». Фото: rozumnadytyna.

Изменения, которые ожидаются в этом фильме, станут вполне логическим завершением "Крестного отца" и "Крестного отца 2", сообщает Фрэнсис Форд Коппола.

Известно, что экранизация новой версии будет ограничена, и выйдет в прокат в конце декабря этого года. А через какой-то период времени зрители смогут посмотреть ее на популярных стриминговых платформах.





Первая версия "Крестного отца 3" вышла еще в 1990 году, в которой главную роль исполнил Аль Пачино. По сюжету главный герой пытается перенаправить все свои силы на легальный бизнес. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником, что приводит к трагическому итогу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!