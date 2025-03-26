Все 7 фильмов, которые собрали более 2 миллиардов долларов в мировом прокате

К концу 1990-х годов ни один фильм не мог похвастаться кассовыми сборами, превышающими 1 миллиард долларов. Но с приходом 2000-х и стремительным развитием киноиндустрии эта отметка стала доступной для многих блокбастеров и сейчас 50 фильмов собрали в прокате более миллиарда. Однако только семь фильмов в истории кино смогли пересечь рубеж в 2 миллиарда долларов кассовых сборов.

Фильмы, заработавшие более 2 миллиардов долларов в прокате

7. "Мстители: Война бесконечности" (2018) – 2,048 млрд долларов

Marvel в течение 2010-х доминировал в кинотеатрах, и "Мстители: Война бесконечности" стали кульминацией десятилетия историй о супергероях. В фильме собрались все ключевые персонажи киновселенной Marvel, чтобы противостоять злодею Таносу.

Потрясающий финал, в котором половина любимых персонажей исчезла, сделал этот фильм не просто очередным блокбастером, а настоящим культурным событием, заставившим людей возвращаться в кинотеатры снова и снова.

6. "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) – 2,071 млрд долларов

Первый фильм новой трилогии "Звездных войн" был одним из самых ожидаемых кинопремьер десятилетия. Возвращение легендарных персонажей, таких как Люк Скайуокер и Хан Соло, ностальгическая атмосфера и эффектная маркетинговая кампания сделали свое и фильм побил многочисленные рекорды в прокате.

Хотя позже поклонники "Звездных войн" подвергли критике новую трилогию за отсутствие четкого видения, "Пробуждение силы" остался одним из самых успешных фильмов франшизы.

5. "Нечжа 2" (2025) – 2,101 млрд долларов

Этот китайский анимационный фильм стал настоящей сенсацией. Он стал первым неамериканским фильмом и первой анимационной лентой, превысившей 2 миллиарда долларов в прокате.

Кроме того, почти вся прибыль "Нечжа 2" была заработана на внутреннем рынке Китая. Никакой другой фильм не достигал такого успеха только на одном рынке, что подтверждает огромное влияние китайской киноиндустрии.

4. "Титаник" (1997) — 2,264 млрд долларов

Когда Джеймс Кэмерон снимал "Титаник", многие считали, что фильм станет финансовой катастрофой. Он был самым дорогим в то время, длился более трех часов и имел печальный финал.

Но "Титаник" поразил зрителей по всему миру, став настоящим культурным явлением. Его повторные перевыпуски укрепили его позиции. Только 3D-релиз в 2012 году принес дополнительные 350 млн долларов кассовых сборов.

3. "Аватар: Путь воды" (2022) – 2,320 млрд долларов

После 13-летней паузы Джеймс Кэмерон вернулся с продолжением "Аватара", и снова стал сенсацией. Несмотря на сомнения скептиков, считавших, что франшиза потеряла актуальность, зрители массово отправились в кинотеатры.

"Путь воды" не только подтвердил, что Кэмерон знает, как создавать зрительские хиты, но и доказал, что эффектное 3D-кино все еще имеет огромный потенциал.

2. "Мстители: Финал" (2019) – 2,799 млрд долларов

Финал многолетней истории "Мстителей" стал одним из самых эмоциональных и ожидаемых фильмов в истории. Смерть Тони Старка, возвращение Капитана Америки в прошлое вызывали слезы даже у тех, кто раньше не являлся фанатом Marvel.

Фильм почти сумел превысить отметку в 3 миллиарда долларов, временно став самым кассовым в истории.

1. "Аватар" (2009) — 2,923 млрд долларов

Третий фильм Джеймса Кэмерона, который собрал более 2 млрд долларов в прокате. "Аватар" установил рекорд по кассовым сборам, и даже "Мстители: Финал" не смогли его окончательно превзойти. После повторного релиза в 2022 году "Аватар" вернул себе первое место.

Инновационная графика и уникальный мир Пандоры сделали "Аватар" культовым фильмом, определившим будущее блокбастеров. Кроме того, он почти достиг невероятной отметки в 3 млрд долларов.

Фильмы, которые собрали более 2 миллиардов долларов в мировом прокате:

1. "Аватар" — 2 923 710 708 долларов;

2. "Мстители: Финал" — 2 799 439 100 долларов;

3. "Аватар: Путь воды" — 2320250281 доллар;

4. "Титаник" — 2 264 812 968 долларов;

5. "Нечжа 2" — 2 101 333 312 долларов;

6. "Звездные войны: Пробуждение силы" — 2 071 310 218 долларов;

7. "Мстители: Война бесконечности" — 2 048 359 754 долларов.

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