Возраст актеров "Бриджертонов": кто из них старше своего персонажа

В современном телевизионном мире сериал "Бриджертон" от Netflix быстро завоевал сердца миллионов зрителей. Элегантные балы, интриги и, конечно, увлекательные истории любви перенесли аудиторию в начало 19-го века в Англию. Но сколько же лет героям сериала, и как их возраст соотносится с реальными годами исполнителей ролей?

Сериал 'Бриджертон': сравниваем реальный и экранный возраст звезд

Дафни Бриджертон (Phoebe Dynevor)

Дафни Бриджертон, младшая дочь в семье, начинает сериал в возрасте около 21 года. В первом сезоне она делает свой дебют в обществе, стремясь найти подходящего мужа, но встречает Саймона, герцога Хастингса, с которым заключает необычное соглашение. Это позволяет Дафни не только укрепить свои позиции в обществе, но и исследовать свои желания и цели. Фиби Дайневор, которая воплотила эту роль на экране, родилась 17 апреля 1995 года, что означает, что во время начала съемок ей было около 25 лет.





Энтони Бриджертон (Jonathan Bailey)

Энтони Бриджертон, глава семейства после смерти отца, в первом сезоне сериала находится на пороге 30 лет. Он занят обязанностями, что часто вступает в конфликт с его личными желаниями и романтическими влечениями. Второй сезон углубляется в его историю, рассказывая о его попытках найти жену, что приводит к сложным и эмоциональным моментам. Джонатан Бейли, его исполнитель, родился 25 апреля 1988 года, и на момент съемок ему было 32 года.





Бенедикт Бриджертон (Luke Thompson)

Бенедикт Бриджертон, второй сын, в сериале представлен в возрасте около 26 лет. Бенедикт исследует свои художественные склонности и желание вырваться за рамки ожиданий, налагаемых обществом на члена аристократии. Его творческий путь заставляет задуматься о собственной индивидуальности и свободе. Люк Томпсон, актер, исполнивший эту роль, родился в 1988 году, что делает его возраст близким к возрасту его персонажа.





Элоиза Бриджертон (Claudia Jessie)

Элоиза Бриджертон, известная своим стремлением к знаниям и независимости, в начале сериала ещё не достигла 18 лет. Её резкость, ум и желание получить образование ставят её в оппозицию к традиционным ролям женщин того времени. Она активно изучает феминистские идеи и пытается найти свой путь, который не ограничивался бы браком. Клодия Джесси, исполнительница роли Элоизы, родилась в 1989 году и значительно старше своего персонажа.





Колин Бриджертон (Luke Newton)

Колин Бриджертон, мечтатель и путешественник, представлен в сериале в возрасте около 22 лет. Колин — третий сын в семье, известен своим добрым сердцем и романтической натурой. Его путешествия и влюбленность в Пенелопу Фезерингтон раскрывают его как чувствительную и открытую личность. Люк Ньютон, актер этой роли, родился в 1993 году, что делает его возраст приблеженным к роли.





Франческа Бриджертон (Ruby Stokes)

Франческа Бриджертон младше Элоизы. Только в третьем сезоне мы узнаем, что ей 17 лет. Франческа — один из наименее развитых персонажей, так как она часто отсутствует из-за музыкальных обучений. Руби Стокс, которая играет Франческу, родилась в 2000 году, что делает её одной из самых молодых в актерском составе.





Григорий и Гаятри Бриджертон (Will Tilston и Florence Hunt)

Григорий и Гаятри — самые младшие члены семьи Бриджертон. Они в основном фигурируют в сценах домашней жизни и представляют собой невинность и радости детства, контрастируя с более сложными жизненными реалиями их старших братьев и сестер. Григорий и Гаятри Бриджертон в сериале еще дети, в то время как их актеры — Уилл Тилстон и Флоренс Хант — оба родились в 21-м веке, что соответствует их юношеским ролям.





Эта детальная разбивка возрастов позволяет зрителям лучше понять, как создатели сериала работали над подбором актеров, чтобы те наиболее точно соответствовали своим персонажам, что добавляет сериалу правдоподобности и позволяет глубже погрузиться в атмосферу романтического периода регентства.