logo

BTC/USD

68450.52

ETH/USD

3895.42

LTC/USD

84.47

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Возраст актеров "Бриджертонов": кто из них старше своего персонажа
commentss НОВОСТИ Все новости

Возраст актеров "Бриджертонов": кто из них старше своего персонажа

Сериал 'Бриджертон': сравниваем реальный и экранный возраст звезд

сегодня, 13:35
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В современном телевизионном мире сериал "Бриджертон" от Netflix быстро завоевал сердца миллионов зрителей. Элегантные балы, интриги и, конечно, увлекательные истории любви перенесли аудиторию в начало 19-го века в Англию. Но сколько же лет героям сериала, и как их возраст соотносится с реальными годами исполнителей ролей?

Возраст актеров "Бриджертонов": кто из них старше своего персонажа

Сериал 'Бриджертон': сравниваем реальный и экранный возраст звезд

Дафни Бриджертон (Phoebe Dynevor)

Дафни Бриджертон, младшая дочь в семье, начинает сериал в возрасте около 21 года. В первом сезоне она делает свой дебют в обществе, стремясь найти подходящего мужа, но встречает Саймона, герцога Хастингса, с которым заключает необычное соглашение. Это позволяет Дафни не только укрепить свои позиции в обществе, но и исследовать свои желания и цели. Фиби Дайневор, которая воплотила эту роль на экране, родилась 17 апреля 1995 года, что означает, что во время начала съемок ей было около 25 лет.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 2

Энтони Бриджертон (Jonathan Bailey)

Энтони Бриджертон, глава семейства после смерти отца, в первом сезоне сериала находится на пороге 30 лет. Он занят обязанностями, что часто вступает в конфликт с его личными желаниями и романтическими влечениями. Второй сезон углубляется в его историю, рассказывая о его попытках найти жену, что приводит к сложным и эмоциональным моментам. Джонатан Бейли, его исполнитель, родился 25 апреля 1988 года, и на момент съемок ему было 32 года.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 3

Бенедикт Бриджертон (Luke Thompson)

Бенедикт Бриджертон, второй сын, в сериале представлен в возрасте около 26 лет. Бенедикт исследует свои художественные склонности и желание вырваться за рамки ожиданий, налагаемых обществом на члена аристократии. Его творческий путь заставляет задуматься о собственной индивидуальности и свободе. Люк Томпсон, актер, исполнивший эту роль, родился в 1988 году, что делает его возраст близким к возрасту его персонажа.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 4

Элоиза Бриджертон (Claudia Jessie)

Элоиза Бриджертон, известная своим стремлением к знаниям и независимости, в начале сериала ещё не достигла 18 лет. Её резкость, ум и желание получить образование ставят её в оппозицию к традиционным ролям женщин того времени. Она активно изучает феминистские идеи и пытается найти свой путь, который не ограничивался бы браком. Клодия Джесси, исполнительница роли Элоизы, родилась в 1989 году и значительно старше своего персонажа.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 5

Колин Бриджертон (Luke Newton)

Колин Бриджертон, мечтатель и путешественник, представлен в сериале в возрасте около 22 лет. Колин — третий сын в семье, известен своим добрым сердцем и романтической натурой. Его путешествия и влюбленность в Пенелопу Фезерингтон раскрывают его как чувствительную и открытую личность. Люк Ньютон, актер этой роли, родился в 1993 году, что делает его возраст приблеженным к роли.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 6

Франческа Бриджертон (Ruby Stokes)

Франческа Бриджертон младше Элоизы. Только в третьем сезоне мы узнаем, что ей 17 лет. Франческа — один из наименее развитых персонажей, так как она часто отсутствует из-за музыкальных обучений. Руби Стокс, которая играет Франческу, родилась в 2000 году, что делает её одной из самых молодых в актерском составе.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 7

Григорий и Гаятри Бриджертон (Will Tilston и Florence Hunt)

Григорий и Гаятри — самые младшие члены семьи Бриджертон. Они в основном фигурируют в сценах домашней жизни и представляют собой невинность и радости детства, контрастируя с более сложными жизненными реалиями их старших братьев и сестер. Григорий и Гаятри Бриджертон в сериале еще дети, в то время как их актеры — Уилл Тилстон и Флоренс Хант — оба родились в 21-м веке, что соответствует их юношеским ролям.

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 8

Возраст актеров ”Бриджертонов”: кто из них старше своего персонажа - фото 9

Эта детальная разбивка возрастов позволяет зрителям лучше понять, как создатели сериала работали над подбором актеров, чтобы те наиболее точно соответствовали своим персонажам, что добавляет сериалу правдоподобности и позволяет глубже погрузиться в атмосферу романтического периода регентства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости