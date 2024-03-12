Визуальное великолепие: обзор фильма "Дюна: Часть вторая"

В феврале 2024 года в украинский прокат вышел научно-фантастический экшн "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two), который уже вызвал восторженные отзывы критиков. Портал "Комментарии" собрал все, что известно о фильме и рассказывает, почему фильм считают даже более удачным, чем первую часть.

Рецензия на фильм "Дюна 2"

История создания фильма "Дюна 2"

"Дюна" — научно-фантастическая эпопея, оригинально созданная американским писателем Фрэнком Гербертом. Впервые вышедший в 1965 году роман, также известный как "Дюна", быстро завоевал популярность и с течением времени стал одним из наиболее влиятельных произведений в жанре научной фантастики. Эта эпопея оказала глубокое воздействие на жанр и вдохновила множество художественных и кинематографических произведений.

Основной сюжет "Дюны" разворачивается в далеком будущем, на пустынной планете Арракис. Планета эта богата ценным ресурсом — спайсом (меланжем), который обладает уникальными свойствами, включая усиление ментальных способностей и предвидение будущего. События фокусируются вокруг дома Атрейдесов, которые получают контроль над Арракисом. Главный герой, Пол Атрейдес, оказывается в эпицентре сложных политических интриг, борьбы за власть, религиозных пророчеств и культурных столкновений.

Первая попытка экранизации "Дюны" произошла в 1984 году под режиссурой Дэвида Линча, но фильм столкнулся с недопониманием и коммерческим провалом. Впоследствии выходили телевизионные адаптации и другие проекты, но они не достигли такого же успеха и признания.

В 2021 году режиссер Дени Вильнев представил новую интерпретацию "Дюны" с Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса, Ребеккой Фергюсон в роли леди Джессики, и другими талантливыми актерами в ключевых ролях. Этот фильм был первой частью планируемой дуэтной экранизации. Он получил высокую оценку критиков и зрителей за визуальные эффекты, атмосферу и актерский состав.





Сюжет фильма "Дюна 2"





Сюжет фильма "Дюна: Часть вторая" начинается непосредственно там, где завершилась предыдущая часть. Пол Атрейдес, главный персонаж, вместе с матерью, леди Джессикой, укрылись в дюнах Арракиса вместе с коренным народом этой планеты — фрименами.

Под руководством фрименов Пол осваивает суровые условия жизни в жаркой пустыне, параллельно погружаясь в традиции этого народа. В обществе начинает распространяться слух о том, что Пол является пророком Лисан аль-Гаиб, пришедшим спасти их. С течением времени Пол становится лидером фрименов и обретает новые сверхъестественные способности. Его новая миссия — предотвратить наступление Харконненов и предостеречь от разгара полномасштабной войны. Для этого ему придется сразиться с Фейд-Раутом, племянником Владимира Харконнена.

Пол успешно достигает своих целей, становится императором вселенной, а Арракис превращается в новую столицу. Его власть признают Дом Коррино и Космическая гильдия. Несмотря на брак с Ирулан — дочерью бывшего императора, который закрепляет его власть, Пол продолжает питать чувства к Чани.





Актеры и персонажи "Дюна 2"

Если первый фильм "Дюна" уже впечатлил зрителей звездным актерским составом, то его вторая часть только усилила впечатление. Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес) и Зендея (Чани) вернулись к своим ролям, а также возвращаются Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан). Единственным исключением было отсутствие Оскара Айзека (герцога Лето I Атрейдеса) в реальном исполнении, его образ представлен только на портретах.

Кроме того, появились новые яркие имена. Остин Батлер ("Элвис", "Властелины воздуха") воплотил образ Фейд-Раута, Кристофер Уокен ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов") предстал перед зрителями в образе падишаха-императора Шаддама IV, а Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Оппенгеймер") сыграла Ирулан Коррино. Леа Сейду ("Бесславные ублюдки", "007: Спектр", "Французский вестник") предстала в роли влиятельной бенегессеритки Марго Фенринг.

Критики назвали актерский состав одним из ярких моментов "Дюны 2", и в этом трудно не согласиться. Особо стоит отметить выдающуюся игру Тимоти Шаламе и Остина Батлера, чье противостояние стало одним из главных кульминационных моментов фильма.

Даже те, кто прежде считал Шаламе переоцененным актером, увидели в этом фильме великолепное выступление, где он мастерски демонстрирует эволюцию Пола Атрейдеса от наивного идеалиста до внушающего страх лидера. Его взгляд и манера передвижения говорят гораздо больше, чем могли бы слова.

С другой стороны, Батлер великолепно воплотил безумного Фейд-Раута – жестокого воина, оказавшегося всего лишь пешкой в долгосрочной стратегии. Актер выразил черты своего персонажа не только взглядом, но и движениями, что стало настоящим украшением боевых сцен.





Где снимали "Дюну 2" и сколько стоили съемки

Сцены в пустыне снимали на Ближнем Востоке: каньоны и скалы — в Иордании, а песчаные дюны — в ОАЭ. Эпизоды на Гьеди Прайм снимали в Венгрии — в павильонах в Будапеште. Часть съемок прошла в Италии.









Отзывы и реакция на фильм

Мировая премьера "Дюны 2" прошла в Лондоне 15 февраля 2024 года, сразу после чего начали появляться восторженные отзывы в СМИ и социальных сетях. Киножурналисты называли фильм "потрясающим", "мастерским", "чрезвычайно впечатляющим" и "одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времен", подчеркивая, что вторая часть превзошла даже первую. Восторг вызвали невероятный актерский ансамбль, визуальные эффекты и боевые сцены.

На данный момент фильм "Дюна 2" получил на Rotten Tomatoes одобрение на уровне 97% от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", а на Metacritic эксперты присудили ему 78 баллов из 100, что соответствует общей характеристике "в целом положительные отзывы".

Недавно сам режиссер Дени Вильнев заявил, что планирует завершить кинофраншизу "Дюна" после выхода третьего фильма, если он вообще увидит свет. Вильнев подчеркнул, что не планирует экранизировать все шесть романов Фрэнка Герберта из серии "Дюна", однако будущее покажет, насколько эта позиция окажется стойкой.





Когда выйдет 3 часть Дюны

Рассказываем когда выйдет "Дюна 3" и по какой книге Фрэнка Герберта ее снимут. "Дюна 2" вышла в марте 2024 года – спустя три года после премьеры первой "Дюны" 2021-го. Если Вильнев устроит перерыв, то ждать новый фильм придется больше трех лет – то есть увидим не раньше 2027 года. В феврале 2024-го Дени Вильнев заявлял, что продолжает работать над сценарием "Дюны 3".