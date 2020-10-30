Виктория и Дэвид Бекхэмы станут главными героями нового сериала от Netflix

О жизни семьи Бекхэмов снимут документальный мини-сериал. Об этом сообщило издание Variety. В эпизоды войдут архивные видео семейных торжеств, видео из дней рождения и записи первых свиданий звездной пары.

Фото: 24tv

Этот материал выкупил у Бекхэмов стриминговий сервис Netflix за $ 20 миллионов. Между сторонами уже подписан контракт. Также к съемкам будет привлечен семейный кинопродакшен Studio 99.

Сериал запланирован на лето 2021 года.

Напомним, что влюбленные познакомились на вечеринке после футбола в 1997 году. Спустя два года они поженились. Пара до сих пор живет в любви. Сейчас у них 4 ребенка и 22 года совместной супружеской жизни.

Напоминаем также, что Netflix начал создавать ряд интересных проектов, среди которых сериал по мотивам популярной игры Assassin's Creed и мультфильм о группе Gorillaz.





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