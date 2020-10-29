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О британской виртуальной группе Gorillaz снимут мультфильм

Netflix работает над созданием абстрактного мультфильма об одной из альтернативных групп Gorillaz

сегодня, 11:55
Автор:

Кириєнко Анна

Музыкальный бэнд Gorillaz вместе с компанией Netflix работают над созданием абстрактного мультфильма о виртуальной вселенной, которую они изображают в своих клипах. Этой информацией поделился один из основателей группы Дэймон Албарн в интервью для Radio.com.

О британской виртуальной группе Gorillaz снимут мультфильм

Фото: armyfm

Участники группы создали свой виртуальный мир, в котором живут, пишут музыку и удивляют зрителей. На этот раз они хотят шире показать это уникальное место и удивить пылких поклонников.

Дэймон также отмечает, что контракт на создание и трансляцию мультфильма уже подписан, однако точной даты премьеры нет.

Основатель группы акцентирует внимание на том, что создание подобного абстрактного формата — большой риск для киностудии, который, кстати, стоит больших денег. Не каждому зрителю станет ясна странная история, смысл которой следует только через некоторое время.

Этот риск не испугал членов группы, поэтому они надеются на моральную поддержку, а сами тем временем скрещивают пальцы, чтобы все удалось.

Также компания Netflix начала работу над рядом интересных проектов. Среди них и сериал по мотивам популярной игры Assassin's Creed.



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