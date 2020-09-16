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В Сети появился трейлер украинского фильма, победившего на Венецианском кинофестивале

Украинский фильм "Атлантида" стал победителем Венецианского кинофестиваля в номинации "Горизонты"

сегодня, 22:13
Автор:

Владимир Лавский

В Сети появился трейлер украинского фильма "Атлантида", выигравшего Венецианский кинофестиваль в номинации "Горизонты". Данное видео опубликовал специализированный ютуб-канал Arthouse Traffic. 

В Сети появился трейлер украинского фильма, победившего на Венецианском кинофестивале

"Атлантида" режиссера Валентина Васяновича переносит зрителей в Украину 2025 года. Украина победила в войне с Россией, оккупированные территории вернулись нашей стране, и началась другая жизнь. Правда, вернувшиеся регионы признаны такими, на которых пока невозможно проживать. И на линии разграничения возникает свой любовный фронт, который и стал основой для "Атлантиды". 

По словам режиссера, это попытка прочувствовать итоги войны через некоторое время.

"Атлантида" - попытка рефлексии войны, этой драмы, которая творится на наших глазах. Изначально у меня был яркий политический контекст в картине, но я решил от этого отказаться, поэтому переместил события в будущее. Получилась своего рода антиутопия, и сейчас уже доволен, как все получилось", - отметил Васянович.

Номинация "Горизонты" на Венецианском кинофестивале считается второй по престижности после основной. 


Как ранее сообщали "Комментарии", фильм "Земля кочевников" стал победителем основной программы. 


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