В Сети появился трейлер украинского фильма, победившего на Венецианском кинофестивале

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Владимир Лавский
В Сети появился трейлер украинского фильма "Атлантида", выигравшего Венецианский кинофестиваль в номинации "Горизонты". Данное видео опубликовал специализированный ютуб-канал Arthouse Traffic.
"Атлантида" режиссера Валентина Васяновича переносит зрителей в Украину 2025 года. Украина победила в войне с Россией, оккупированные территории вернулись нашей стране, и началась другая жизнь. Правда, вернувшиеся регионы признаны такими, на которых пока невозможно проживать. И на линии разграничения возникает свой любовный фронт, который и стал основой для "Атлантиды".
По словам режиссера, это попытка прочувствовать итоги войны через некоторое время.
Номинация "Горизонты" на Венецианском кинофестивале считается второй по престижности после основной.
Как ранее сообщали "Комментарии", фильм "Земля кочевников" стал победителем основной программы.
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