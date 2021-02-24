В сети показали, какой могла быть концовка «Титаника» (ВИДЕО)

В сети стало вирусным видео с альтернативной концовкой легендарного фильма-катастрофы "Титаник". Оказывается, что режиссер Джеймс Кэмерон хотел немножко изменить финал киноленты, но потом передумал. И зрители ему за это очень благодарны.

Каким мог быть финал Титаника (фото из открытых источников)

Пользователь Twitter Пэт Бреннан опубликовал у себя на странице видео с финальным эпизодом "Титаника", который изначально хотел оставить режиссер. В нем показано, как главная героиня Роза, будучи в преклонном возрасте, стоит на краю корабля и хочет выбросить за борт ожерелье "Сердце океана". Но команда ее останавливает и просит не бросать сокровище в воду. На несколько секунд Роза позволяет Броку Ловетту, который исследует затонувший Титаник и ищет на его борту драгоценности, прикоснуться к бесценному ожерелью. Потом она говорит, что настоящим сокровищем является лишь жизнь, а после этого забирает кулон и бросает его в океан. Свой поступок она аргументирует тем, что бриллиант, из-за которого она потеряла любимого человека, должен покоиться на дне.

Спустя несколько секунд Брок начинает громко смеяться, хотя другие члены команды стоят в недоумении. После этого искатель сокровищ приглашает внучку Розы на танец.

В оригинальном же финале "Титаника" состарившаяся Роза, стоит на краю корабля, команда которого ищет то самое "Сердце океана" и бросает его в воду.

По мнению пользователей сети, Джеймс Кэмерон сделал очень правильно, что решил поменять концовку фильма, потому что альтернативный финал полностью бы испортил киноленту.

Стоит отметить, что хоть эта сцена и не вошла в окончательную версию "Титаника", позже ее выпустили как специальный фильм на DVD. Но не всем зрителям удалось его посмотреть, поэтому сейчас это видео набирает популярность в сети.

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