logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.02.2021

BTC/USD

50973.76

ETH/USD

1696.63

LTC/USD

187.98

НБУ 24.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы В сети показали, какой могла быть концовка «Титаника» (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В сети показали, какой могла быть концовка «Титаника» (ВИДЕО)

Альтернативная концовка «Титаника» не впечатлила зрителей

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В сети стало вирусным видео с альтернативной концовкой легендарного фильма-катастрофы "Титаник". Оказывается, что режиссер Джеймс Кэмерон хотел немножко изменить финал киноленты, но потом передумал. И зрители ему за это очень благодарны. 

В сети показали, какой могла быть концовка «Титаника» (ВИДЕО)

Каким мог быть финал Титаника (фото из открытых источников)

Пользователь Twitter Пэт Бреннан опубликовал у себя на странице видео с финальным эпизодом "Титаника", который изначально хотел оставить режиссер. В нем показано, как главная героиня Роза, будучи в преклонном возрасте, стоит на краю корабля и хочет выбросить за борт ожерелье "Сердце океана". Но команда ее останавливает и просит не бросать сокровище в воду. На несколько секунд Роза позволяет Броку Ловетту, который исследует затонувший Титаник и ищет на его борту драгоценности, прикоснуться к бесценному ожерелью. Потом она говорит, что настоящим сокровищем является лишь жизнь, а после этого забирает кулон и бросает его в океан. Свой поступок она аргументирует тем, что бриллиант, из-за которого она потеряла любимого человека, должен покоиться на дне.

Спустя несколько секунд Брок начинает громко смеяться, хотя другие члены команды стоят в недоумении. После этого искатель сокровищ приглашает внучку Розы на танец. 

В оригинальном же финале "Титаника" состарившаяся Роза, стоит на краю корабля, команда которого ищет то самое "Сердце океана" и бросает его в воду. 

По мнению пользователей сети, Джеймс Кэмерон сделал очень правильно, что решил поменять концовку фильма, потому что альтернативный финал полностью бы испортил киноленту.

Стоит отметить, что хоть эта сцена и не вошла в окончательную версию "Титаника", позже ее выпустили как специальный фильм на DVD. Но не всем зрителям удалось его посмотреть, поэтому сейчас это видео набирает популярность в сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки подавали на борту печально известного "Титаника".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.insider.com/alternative-titanic-ending-resurfaced-2021-2
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ