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В сериале «Мандалорец» нашли киноляп: сеть взорвалась мемами

В кадр сериала попал член съемочной группы

сегодня, 19:15
Автор:

Светлана Шкурупий

У малыша Йоды из космического вестерна "Мандалорец", похоже, появился конкурент в борьбе за звание главного любимца киноленты. И все дело в "новом персонаже", которого в сети назвали Jeans Guy ("Джинсовый человек").

В сериале «Мандалорец» нашли киноляп: сеть взорвалась мемами

кадр из "Мандалорца" / Скриншот

Дело в том, что поклонники кинокартины заметили в новой серии "Мандалорца" забавный киноляп во время сцены с перестрелкой. Один из членов съемочной группы попал в кадр. Мужчину в джинсах и футболке видно лишь наполовину, но это не помешало ему стать звездой сети.  

У таинственного "персонажа", которого нарекли Jeans Guy уже появился свой постер и даже коллекционная фигурка. Пользователи соцсетей юмористично отреагировали на киноляп и создали множество мемов.  

В сериале «Мандалорец» нашли киноляп: сеть взорвалась мемами - фото 2

К слову, представители американского сериала "Мандалорец" пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

В сериале «Мандалорец» нашли киноляп: сеть взорвалась мемами - фото 3


В сериале «Мандалорец» нашли киноляп: сеть взорвалась мемами - фото 4

Напомним, что поклонники сериала в восторге от малыша Йоды, который является центральным персонажем "Мандалорца". Оказалось, что его кукла стоит около 5 млн долларов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный бренди Adidas посвятил новые кроссовки малышу Йоде.


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