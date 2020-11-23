В сериале «Мандалорец» нашли киноляп: сеть взорвалась мемами

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Светлана Шкурупий
У малыша Йоды из космического вестерна "Мандалорец", похоже, появился конкурент в борьбе за звание главного любимца киноленты. И все дело в "новом персонаже", которого в сети назвали Jeans Guy ("Джинсовый человек").
кадр из "Мандалорца" / Скриншот
Дело в том, что поклонники кинокартины заметили в новой серии "Мандалорца" забавный киноляп во время сцены с перестрелкой. Один из членов съемочной группы попал в кадр. Мужчину в джинсах и футболке видно лишь наполовину, но это не помешало ему стать звездой сети.
У таинственного "персонажа", которого нарекли Jeans Guy уже появился свой постер и даже коллекционная фигурка. Пользователи соцсетей юмористично отреагировали на киноляп и создали множество мемов.
К слову, представители американского сериала "Мандалорец" пока никак не прокомментировали данную ситуацию.
Напомним, что поклонники сериала в восторге от малыша Йоды, который является центральным персонажем "Мандалорца". Оказалось, что его кукла стоит около 5 млн долларов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный бренди Adidas посвятил новые кроссовки малышу Йоде.
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