Adidas посвятили новые кроссовки малышу Йоде

Язык
BTC/USD
13116.27
ETH/USD
385.88
LTC/USD
54.79
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Всемирно известный бренд спортивной одежды и обуви Adidas решил порадовать фанатов "Звездный войн" и сериала "Мандалорец" стильной новинкой. Компания выпустила новые кроссовки в стилистике этих кинолент. Об этом сообщает издание 23-59.
В 2019 году прокат "взорвал" первый сезон космического вестерна "Мандалорец", который рассказывает о событиях со вселенной "Звездных войн". Больше всего зрителям понравился малыш Йода, который покорил своим милым внешним видом. Поклонники даже запустили в Twitter флешмоб, посвященный этому киноперсонажу. А по случаю выпуска второго сезона Йоде и сериалу в целом посвятили свои новинки дизайнеры Adidas.
В новую коллекцию вошли 9 спортивных силуэтов, среди которых обновленные модели Superstar, NMD и Gazelle. Самому малышу посвятили новые кроссовки Superstar, раскрасив их в зеленый цвет и украсив портретом персонажа. Все остальные модели также выполнены в стилистике "Звездных войн" и будут продаваться в тематических черных коробках.
К продаже новинки поступят 4 ноября по цене от 80 до 100 долларов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Adidas выпустил свою версию кроксов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости