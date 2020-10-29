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Adidas посвятили новые кроссовки малышу Йоде

Новинка поступит в продажу 4 ноября

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Всемирно известный бренд спортивной одежды и обуви Adidas решил порадовать фанатов "Звездный войн" и сериала "Мандалорец" стильной новинкой. Компания выпустила новые кроссовки в стилистике этих кинолент. Об этом сообщает издание 23-59.

Adidas посвятили новые кроссовки малышу Йоде

В 2019 году прокат "взорвал" первый сезон космического вестерна "Мандалорец", который рассказывает о событиях со вселенной "Звездных войн". Больше всего зрителям понравился малыш Йода, который покорил своим милым внешним видом. Поклонники даже запустили в Twitter флешмоб, посвященный этому киноперсонажу. А по случаю выпуска второго сезона Йоде и сериалу в целом посвятили свои новинки дизайнеры Adidas.


В новую коллекцию вошли 9 спортивных силуэтов, среди которых обновленные модели Superstar, NMD и Gazelle. Самому малышу посвятили новые кроссовки Superstar, раскрасив их в зеленый цвет и украсив портретом персонажа. Все остальные модели также выполнены в стилистике "Звездных войн" и будут продаваться в тематических черных коробках.

К продаже новинки поступят 4 ноября по цене от 80 до 100 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Adidas выпустил свою версию кроксов.


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