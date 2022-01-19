В прокат выходит скандальный фильм об украинских блоггерах Instagram: кто снялся в главных ролях (ВИДЕО)



















Фильм "Любовь и блоггеры" выходит в украинский прокат уже завтра, 20 января. Украинскую комедию сняли режиссеры Дмитрий Голумбевский и Евгений Таллер. Кинолента рассказывает о предвыборных событиях в маленьком городке Кагаплык, где мэр голова, имея репутацию неисправимого коррупционера, использует топовых блоггеров украинского Instagram, чтобы те очистили его имидж в глазах электората. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Любовь и блоггеры - фильм об украинском Instagram. Фото с сайта Multiplex

В комедии можно увидеть таких украинских блогеров, как Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Анна Алхим, Виктория Маремуха, Роман Свычкоренко, Ксения Манекен, Женя Билозеров, где они играют самих себя, помогая победить на выборах чиновнику. Они добросовестно рекламируют мэра Кагаплика, агитируя за него на выборах.

Конечно, кинолента раскрывает не только весь абсурд предвыборных кампаний в городах Украины, но и изображает историю любви, развернувшейся между актерами.

"Мы с партнерами задали себе вопросом — почему до сих пор не сняли кино о блоггерах? И не нашли ответа лучше, чем снять самим такое кино", — рассказал продюсер и режиссер Евгений Таллер.

Также в фильме снялось много известных актеров и артистов. На экранах можно будет увидеть Ольгу Сумскую, Назара Заднепровского, Тамару Яценко, Екатерину Кистень, Инну Приходько, Георгия Делиева, Анатолия Зиновенко, Татьяну Зиновенко и группу KAZKA.

Добавим, что днем ранее, 18 января состоялось закрытый предпоказ фильма "Любовь и блоггеры", а также состоялась вечеринка, куда пришло немало знаменитостей.





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