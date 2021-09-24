В первых фильмах Джеймс Бонд был насильником

В первых фильмах из цикла бондианы главный герой был, по сути, насильником, но со временем гендерные акценты сместились.

Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter. На эту особенность обратил внимание режиссер Фукунага. В первых фильмах Бонд, роль которого исполнял легендарный актер Шон Коннери, часто добивался женщин силой, хотя сейчас такую ​​практику осудили бы.

Джеймс Бонд - фото из открытых источников

К примеру, сцена из фильма "Шаровая молния" (1965 года), где Бонд силой целует медсестру (Молли Питерс) и начинает ее раздевать.





"У" Шаровой молнии "или" Голдфингер "Коннери реально насилует женщин, сейчас бы такое не позволили", — добавил Фукунага.





25-й фильм бондианы назвали картиной, в которой наиболее сбалансированное гендерное равновесие. По сюжету, темнокожая героиня Лашаны Линч сама получает код 007 от Бонда в конце фильма.





По сюжету последней ленты агент Бонд наслаждаться пенсией на Ямайке. К нему за помощью обратится старый друг и агент ЦРУ Феликс Лейтер. Бонд решает временно вернуться на службу. Его задача — спасти похищенного ученого. Однако миссия окажется сложнее, чем ожидалось. Еще слишком, Бонда накроют эмоции, связанные с его любимой Мадлен Суонн, что изменила ему.





Напомним, 53-летний актер, звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэниел Крэйг сделал неожиданное заявление относительно своего 160-миллионного состояния. Оказывается, что знаменитость не собирается оставлять наследство своим дочерям. Как сообщает издание Page Six, Дэниел Крейг считает неправильным оставлять детям в наследство большие суммы. Его философия заключается в том, чтобы потратить все заработанные средства на добрые дела либо раздать их перед смертью. Он вспомнил поговорку: "Если ты умрешь богатым, ты проиграешь". "Джеймс Бонд" привел в пример американского предпринимателя Эндрю Карнеги, который перед смертью раздал более 11 миллиардов долларов. Промышленник придерживался теории, что первую половину жизни человек должен зарабатывать деньги, а вторую — раздавать заработанное.

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