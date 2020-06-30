В Голливуде снимут триллер о пандемии: кто в нем сыграет

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Светлана Шкурупий
скриншот из сериала "Хроника эпидемии"
Еще в мае 2020 года в сети появилась информация о том, что продюсер "Трансформеров" Майкл Бэй, начинает работу над триллером, основной темой которого станет пандемия коронавируса. Теперь же известно, какие актеры сыграют в этой кинокартине. Такую информацию предоставило издание Deadline.
Триллер "Певчая птица" перенесет зрителей в 2022 год. Сюжет расскажет о том, что коронавирус мутировал и стал еще более опасным для людей. Главный герой - парень, который обладает уникальным иммунитетом, защищающим его от вируса. Он работает курьером и доставляет жителям необходимые вещи, а его девушка, как и большинство людей, заперта дома. Чтобы с ней увидеться ему придется преодолеть множество трудностей, в частности столкнуться с группой сектантов, которую возглавляет матриарх Пайпер Гриффин.
К слову, этого отрицательного персонажа сыграет звезда фильма "Солдан Джейн" Деми Мур. А компанию ей составят Пол Уолтер ("Тоня против всех"), Коул Хаузер ("Двойной форсаж"), Крейг Робинсон ("Конец света") и Питер Стормаре ("Константин: Повелитель тьмы").
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фильм "Крик" получит продолжение.
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