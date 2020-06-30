kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9153.65

ETH/USD

226.08

LTC/USD

41.23

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы В Голливуде снимут триллер о пандемии: кто в нем сыграет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Голливуде снимут триллер о пандемии: кто в нем сыграет

Выбран актерский состав триллера о пандемии «Певчая птица»

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий
В Голливуде снимут триллер о пандемии: кто в нем сыграет

скриншот из сериала "Хроника эпидемии"

Еще в мае 2020 года в сети появилась информация о том, что продюсер "Трансформеров" Майкл Бэй, начинает работу над триллером, основной темой которого станет пандемия коронавируса. Теперь же известно, какие актеры сыграют в этой кинокартине. Такую информацию предоставило издание Deadline.

Триллер "Певчая птица" перенесет зрителей в 2022 год. Сюжет расскажет о том, что коронавирус мутировал и стал еще более опасным для людей. Главный герой - парень, который обладает уникальным иммунитетом, защищающим его от вируса. Он работает курьером и доставляет жителям необходимые вещи, а его девушка, как и большинство людей, заперта дома. Чтобы с ней увидеться ему придется преодолеть множество трудностей, в частности столкнуться с группой сектантов, которую возглавляет матриарх Пайпер Гриффин.

К слову, этого отрицательного персонажа сыграет звезда фильма "Солдан Джейн" Деми Мур. А компанию ей составят Пол Уолтер ("Тоня против всех"), Коул Хаузер ("Двойной форсаж"), Крейг Робинсон ("Конец света") и Питер Стормаре ("Константин: Повелитель тьмы").

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фильм "Крик" получит продолжение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!