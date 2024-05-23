Усик снимется в голливудском блокбастере: сыграет украинского чемпиона смешанных единоборств

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудском биографическом спортивном фильме The Smashing Machine ("Разгромная машина"). Ему компанию составят такие известные актеры как Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.



Александр Усик снимается в голливудском фильме. Фото из открытых источников

Согласно описанию на сайте Imdb фильм будет рассказывать историю о смешанных единоборствах и чемпионе UFC Марке Керре, которого сыграет Двейн Джонсон.

Александр Усик должен сыграть в фильме украинского бойца Игоря Вовчанчина. Украинский боец выиграл девять турниров по смешанным единоборствам, имеет вторую по длине беспроигрышную серию в ММА из 37 боев, а также является вторым самым успешным бойцом ММА по количеству побед одержанных нокаутом. Игорь Вовчанчин носил прозвище Ice Cold, что можно перевести как ледяной или хладнокровный.

Игорь Вовчанчин в реальной жизни встречался с Марком Керром дважды на ринге и в обоих случаях побеждал американца. Однако первый поединок, закончившийся нокаутом, судьи аннулировали из-за запрещенных ударов украинца. Во втором бою украинец победил по единодушному решению судей.

Основные съемки фильма "Разгромная машина" начались 21 мая 2024 в Ванкувере, Лос-Анджелесе, Нью-Мексико и Токио. Ожидается, что съемки фильма продлятся до 1 августа. Сам же фильм с участием украинского боксера Александра Усика должен выйти на экраны в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик установил уникальное достижение в бою с Тайсоном Фьюри. До этого в мире бокса это никому не удавалось.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых звезд бокса на победу Александра Усика и завоевание им титула абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.