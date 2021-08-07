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Ученые сделали неожиданный вывод о любителях криминальных сериалов

Такой опрос организовали почти пять лет назад

сегодня, 00:58
Автор:

Ольга Чародий

Специалисты опросили более 1000 жителей Австрии. Часть респондентов призналась, что регулярно смотрят американские уголовные телесериалы, такие как Закон и порядок и ситком Бруклин 9-9. Так, 18% людей, которые заполнили анкеты, не отличают факты от вымысла и путают законы США с местными. В частности, они считают, что в Австрии все еще смертная казнь, несмотря на то что ее отменили в 1968 году, пишет govtech.

Ученые сделали неожиданный вывод о любителях криминальных сериалов

Сериал - фото из открытых источников

"Люди постоянно сохраняют информацию в своей памяти, даже когда смотрят телевизор. К сожалению, мы относительно быстро забываем, откуда она пришла. Те, кто увлекаются американскими уголовным телесериалами, имеют искаженное представление о системе правосудия в своей стране", — делают выводы ученые.

Такой опрос организовали почти пять лет назад, тогда только 11% респондентов полагали, что в Австрии прежнему выносят смертные приговоры. Впрочем, ученые уверены, что в отношении других отраслей знаний у людей также может быть искажено реальное представление о мире.

Напомним, одиозный российский актер Николай Бурляев очень резко и категорично высказался о кинематографе в России. Он объяснил, почему покинул свою успешную карьеру в кино. Об этом Бурляев рассказал в эфире YouTube-канала "Ещенепознер". 74-летний народный артист России заявил, что его очень возмущает то, что сегодня происходит в киносфере. По его словам, многие российские кинопроекты просто унижают духовный уровень страны. "Сериалы российские гнусные и бездарные, а кино вообще отвратительное. Конечно, есть десяток фильмов, которые не стыдно и можно посмотреть", — заявил актер. Актер отметил, что то, что сегодня происходит в российском кинематографе, просто унижает те достижения и результаты, которые удалось показать Андрею Тарковскому, Сергею Бондарчуку и Владимиру Шукшину. Он просто не понимает, как страна могла до такого скатиться.

 


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Источник: https://www.govtech.com/dc/articles/tv-crime-shows-warp-perceptions-of.html
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