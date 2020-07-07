Названы лучшие фильмы ужасов за последнее десятилетие

скриншот из фильма "Прочь"

Телеканал "Настоящее страшное телевидение" опубликовал список самых лучших фильмов ужасов, которые были выпущены за последнее десятилетие. Об этом сообщает издание Filmpro.

Рейтинг хорроров формировался на основе данных популярных российских и зарубежных кинопорталов, кассовых сборов фильмов, оценок кинокритиков и зрителей, а также мнении редакции телеканала.

Итак, первое место в списке занял фильм ужасов под названием "Прочь". Кинокартина вышла на большие экраны в 2017 году и при бюджете в 4, 5 млн долларов собрала в мировом прокате более 255 млн. Фильм был удостоен премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий (Джордан Пил), а также номинирован в трех номинациях на кинопремию.

Второе место в рейтинге досталось киноленте "Реинкарнация", премьера которой состоялась в 2018 году. Фильм получил широкое признание критиков. На третьем месте оказался хоррор "Оно", снятый в 2017 году по одноименному роману Стивена Кинга. Фильм получил в целом положительные отзывы и заработал на мировом прокате более 700 млн долларов.

Также в список лучших фильмов ужасов попала "Ведьма" (2015), "Заклятие" (2013), "Бабадук" (2014), "Хижина в лесу" (2018), "Тихое место" (2018) и другие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выглядят актеры фильмов ужасов в реальной жизни.

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