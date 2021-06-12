Участница "Топ-модели по-украински" стала актрисой голливудского фильма с Брэдом Питтом

Харизматичная участница 3 сезона украинского реалити-шоу "Топ модель по-украински" Екатерина Свинарчук сыграла роль в голливудской экшн-комедии "Затерянный город D". В этом же фильме будут сниматься известный американский актер Брэд Питт, Дэниэл Редклифф, известный всему миру как исполнитель роли Гарри Поттера, а также Ченнинг Татум и Сандра Буллок.

Украинская модель стала актрисой фильма «Затерянный город D» - фото: из открытых источников

Роль в комедии Екатерине предложила консул Украины в Доминикане. На тот момент как раз проходил кастинг и подбирались актеры. Продюсеры хотели видеть девушку модельной внешности на эпизодическую роль студентки-туристки в их фильме. Свинарчук подошла команде по всем параметрам и была утверждена на эту роль.

Девушка рассказала, что съемки длились 12 часов. Отработав первый съемочный день, Екатерину пригласили на еще один. Однако такой возможности у нее уже не было, так как ей необходимо было вернуться назад в Украину. Также по словам Свинарчук, за один съемочный день ей заплатили около 1150 гривен в виде гонорара.

К слову, главных актеров модели так и не удалось увидеть. Она отметила, что увидела лишь как Ченнинг Татум и Сандра Буллок выходили из самолета.

Сюжет фильма "Затерянный город D" крутится вокруг писательницы и мужчины, который снимался для обложки ее книги. Пара окажется в джунглях и поймет, что жизнь может быть еще романтичнее, чем в книгах главной героини. Премьера фильма состоится в 2022 или 2023 году.





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