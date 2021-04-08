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«Твин Пиксу» — 31 год: ТОП лучших цитат из культового сериала

За три десятилетия лента обрела немало фанатов, которые высоко оценивают эту историю

сегодня, 21:14
Автор:

Вечканова Елена

8 апреля 1990 года на телевизионные экраны вышла пилотная серия известного детективного проекта "Твин Пикс". Драма, криминал, мистика — подобный коктейль, представленный известным Дэвидом Линчем, "затянул" многих.

«Твин Пиксу» — 31 год: ТОП лучших цитат из культового сериала

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Сегодня, в 31-й день рождения этого сериала, "Комментарии" составили подборку лучших цитат из культового сериала (не все же время только спрашивать: "Кто убил Лору Палмер?").

1. Открою тебе маленький секрет. Каждый день, раз в день делай себе маленький подарок. Не планируй заранее, не жди его, просто пусть он случается. Это может быть новая рубашка или послеобеденный сон в кабинете, или две чашки хорошего горячего черного кофе.

2. Одна женщина может заставить вас лететь, подобно орлу, другая — дать вам силу льва. Но только одна во всем мире может наполнить вас радостью и мудростью, выше которой нет ничего.

3. Не ищи все ответы сразу. Когда строят дорогу, камни укладывают один за другим.

4. Единственная вещь, которую открыл Колумб, — это то, что он заблудился.

5. Секреты лишают людей шанса обрести счастье.

«Твин Пиксу» — 31 год: ТОП лучших цитат из культового сериала - фото 2

6. В этом наша беда […]. Мы никого не хотим обидеть. Мы никогда не берем того, что хотим. А потом оказывается, что жизнь прошла, а у тебя ничего не осталось.

7. Вот за что я люблю закон — он не дышит, его нельзя убить.

8. Все мы — пленники любви. Но когда-нибудь ты поймёшь ценность ненависти.

9. Но в общем, когда в тебя стреляют – это не так плохо, как я себе представлял. До тех пор, пока ты не позволяешь страху овладеть тобой. Но, думаю, это можно сказать и почти про всё, что случается в жизни: всё не так плохо, пока ты не позволяешь страху овладеть тобой.

10. — Что Вы посоветуете от похмелья?
— Не пить и молиться.

К слову, весьма символичным является тот факт, что именно сегодня, 8 апреля 2021 года, в день рождения сериала ушел из жизни Уолтер Олкович — один из актеров "Твин Пикса". "Комментарии" ранее сообщали подробности об этом.

Также на портале вы можете ознакомиться с подборкой цитат британского актера Тома Хиддлстона, который в этом году отпраздновал 40-летний юбилей. Больше всего он известен украинскому зрителю по роли злодея Локи в фильмах киностудии Marvel.


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Источник: https://citaty.info/series/tvin-piks-twin-peaks?page=1
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