«Твин Пиксу» — 31 год: ТОП лучших цитат из культового сериала

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Вечканова Елена
8 апреля 1990 года на телевизионные экраны вышла пилотная серия известного детективного проекта "Твин Пикс". Драма, криминал, мистика — подобный коктейль, представленный известным Дэвидом Линчем, "затянул" многих.
Кадр из сериала "Твин Пикс"
Сегодня, в 31-й день рождения этого сериала, "Комментарии" составили подборку лучших цитат из культового сериала (не все же время только спрашивать: "Кто убил Лору Палмер?").
1. Открою тебе
маленький секрет. Каждый день, раз в день делай себе маленький подарок. Не
планируй заранее, не жди его, просто пусть он случается. Это может быть новая
рубашка или послеобеденный сон в кабинете, или две чашки хорошего горячего черного кофе.
2. Одна женщина
может заставить вас лететь, подобно орлу, другая — дать вам силу льва. Но
только одна во всем мире может наполнить вас радостью и мудростью, выше которой
нет ничего.
3. Не ищи все
ответы сразу. Когда строят дорогу, камни укладывают один за другим.
4. Единственная
вещь, которую открыл Колумб, — это то, что он заблудился.
5. Секреты лишают людей шанса обрести счастье.
6. В этом наша
беда […]. Мы никого не хотим обидеть. Мы никогда не берем того, что хотим. А
потом оказывается, что жизнь прошла, а у тебя ничего не осталось.
7. Вот за что я
люблю закон — он не дышит, его нельзя убить.
8. Все мы —
пленники любви. Но когда-нибудь ты поймёшь ценность ненависти.
9. Но в общем, когда в тебя стреляют – это не так плохо, как я себе представлял. До тех
пор, пока ты не позволяешь страху овладеть тобой. Но, думаю, это можно сказать
и почти про всё, что случается в жизни: всё не так плохо, пока ты не позволяешь
страху овладеть тобой.
10. — Что Вы
посоветуете от похмелья?
— Не пить и молиться.
К слову, весьма
символичным является тот факт, что именно сегодня, 8 апреля 2021 года, в день
рождения сериала ушел из жизни Уолтер Олкович — один из актеров "Твин
Пикса". "Комментарии" ранее сообщали подробности об этом.
Также на портале
вы можете ознакомиться с подборкой цитат британского актера Тома Хиддлстона,
который в этом году отпраздновал 40-летний юбилей. Больше всего он известен украинскому зрителю по роли злодея Локи в фильмах киностудии Marvel.
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