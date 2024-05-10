Третий сезон сериала "Бриджертоны": дата выхода, сюжет и актеры

Премьера третьего сезона сериала "Бриджертоны" запланирована на 16 мая 2024 года. Сначала будут обнародованы первые четыре эпизода, а все последующие – 13 июня. После успешного дебюта первых двух сезонов фанаты с нетерпением ждут продолжения этой увлекательной истории. С каждым новым сезоном создатели сериала всегда удивляют свою аудиторию, и третий сезон обещает быть еще увлекательнее.

Коли вийде третій сезон серіалу "Бріджертони"

История семьи Бриджертонов, которая разворачивается в Лондоне альтернативной эпохи Регентства, покорила зрителей еще в 2020 году — именно тогда, в декабре, вышел первый сезон сериала от стриминговой платформы Netflix.

Сюжет касался старшей дочери семьи Дафны, которая пыталась найти себе мужа в начале 1800-х годов. На момент премьеры это был популярнейший оригинальный сериал на сервисе. Романтическая история насколько увлекла зрителей, что в 2022 году вышел второй сезон, сюжет которого касался уже личной жизни молодого виконта Бриджертона. А в мае 2023 года появился спиноф — отдельная история, посвященная королю Шарлотте.

Теперь зрителей ждет третий сезон, который расскажет историю еще одного брата из семьи Бриджертонов.





Какая книга лежит в основе сериала Бриджертоны

Сериал "Бриджертоны" имеет свои корни в литературе. Он базируется на одноименной серии романов американской писательницы Джулии Квин. Первый роман серии, The Duke and I (Герцог и я), был опубликован в 2000 году. В книге рассказывается история любви между Дафной Бриджертон и герцогом Саймоном Бассетом.

Серия романов "Бриджертоны" отличается своей красивой прозой, воспроизведением исторического контекста и зажигательными романтическими сюжетами. Она подробно описывает жизнь в английском высоком обществе эпохи Регентства, раскрывая сложные отношения между членами семьи Бриджертон, их драмы и романтические приключения.

Благодаря успеху романов адаптация в виде сериала получила огромную популярность. Кроме того, сериал развил много персонажей и сюжетные линии, что позволило создать увлекательный мир, привлекающий зрителей всего мира.





Что будет в третьем сезоне Бриджертонов?





В этом сезоне история будет развиваться вокруг Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтона. Согласно сюжету книги, Колин возвращается из длительного путешествия и встречает свою детскую подругу, Пенелопу, в совершенно новом свете. Однако его сближению мешают тайны, которые они скрывают друг от друга.

Шоуранерша третьего сезона, Джесс Браунелл, в своем интервью для издания Variety, подчеркнула, что "пришло время для Колина и Пенелопы... Вместо того чтобы оставаться на месте, мы решили внести эту динамику в их историю. Это был идеальный момент для их развития".

Большинство актеров вернется в этом сезоне. В частности, Никола Коклен снова сыграет роль Пенелопы, а Люк Ньютон – Колина. Также мы снова увидим Джонатана Бэйли (Энтони), Рут Гэммелл (Вайолет), Аджоа Андо (леди Денбери) и других членов семьи Бриджертонов.

К сожалению, актриса Руби Стоукс покинула проект из-за насыщенного графика съемок, поэтому роль Франчески перешла к актрисе Анне Додд, известной с участием в "Анатомии скандала".

В состав героев также присоединятся новые лица, в частности, Анна Нью в роли молодой вдовы, леди Тилли Арнольд, а также Дэниэл Фрэнсис, исполнивший роль Маркуса Андерсона, и Сэм Филлипс, сыграющий эксцентричного лорда Деблинга.