Трамп и Церква Сатаны: интересные факты к 30-летию фильма "Один дома"

Легендарному фильму исполнилось 30 лет.

Фото: Financial Time

"Один дома" (англ. "Home Alone") — американский рождественский комедийный фильм, который вышел в прокат в ноябре 1990 года. За производство взялся Джон Хьюза и срежиссированный Крисом Коламбусом.



Для многих эта кинолента ассоциируется с Новым Годом еще с детва. Фильм уже три десятилетия находится в ТОП-е рождественских фильмов, и скорее всего, останется в любимчиках еще надолго.

О самых интересных фактов об "Один дома" изложено ниже.

• Идея фильма "Один дома" пришла режиссеру Джону Хьюзу, когда он со своей семьей собирался на отдых во Франции. "Что если в суматохе взрослые из большой семьи забудут дома одного из детей?" — так звучал первоначальный замысел.

• Криса Коламбуса называют поклонником Церкви Сатаны: по их заказу он продюсировал несколько фильмов. В комедии "Догма" даже есть такая шутка о фильме "Один дома": "Кто-то продал душу дьяволу, чтобы заработать на этом дер*ме деньги".

• Фильм "Ангелы с грязными душами", который Кевин просматривает на видеомагнитофоне, на самом деле не существует. Несколько сцен в стиле классических гангстерских боевиков были сняты специально для фильма "Один дома".





• Изначально сценарий писался только под Маколея Калкина, к тому моменту уже известному в Америке юному актеру. Однако Хьюз и Коламбус все равно организовали грандиозный кастинг, осмотрев несколько сотен ребят. В итоге роль все равно досталась Калкину, так как он был самым энергичным и "живым" кандидатом.

• Для придания образу злодея реалистичности Джо Пеши хотел, чтобы Маколей Калкин по-настоящему боялся его. Однажды он даже случайно ранил парня: в сцене, где грабитель говорит мальчику: "Я собираюсь откусить все его пальцы, актер действительно прокусил Калкину палей до крови. Говорят, даже остался шрам.

• Успех первой части "Один дома" привлек Дональда Трампа, который буквально заставил взять его в сиквел. Об этом рассказал Крис Коламбус: Трамп разрешил снимать в своем отеле Plaza за деньги и в обмен на свое участие в проекте. К удивлению режиссера, на первом показе зрители аплодировали, увидев на экране Трампа, поэтому сцену оставили.





• Дом где снимали "Один дома" находится в элитном коттеджном поселку Уиннетка в Иллинойсе по адресу Линкольн Авеню, 671. В 2012 году особняк был продан за более чем 1,5 миллиона долларов США. Сейчас дом является местной туристической достопримечательностью.

• Младший брат Маколея Калкина Киран тоже снялся в "Один дома". Он сыграл кузена Фуллера, страдавшего недержанием.

• В 2018 году 38-летний Маколей Калкин вернулся к роли Кевина, воссоздав известные сцены из фильма в рекламе Google Home.

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