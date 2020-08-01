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Топ-5 фильмов о путешествиях, которые вдохновят любого

Фильмы о путешествиях, которые ослабят горечь из-за отмененных поездок

сегодня, 11:34
Автор:

Павел Зинченко
Топ-5 фильмов о путешествиях, которые вдохновят любого

Многие из нас планировали путешествие на это лето. Но пандемия коронавируса поставила крест на всех этих грандиозных планах. Поэтому не остается ничего другого, кроме как созерцать путешествия в экранах телевизоров. Мужской портал mport предлагает твоему вниманию пять захватывающих фильмов, в центре сюжета которых находятся путешествия.

"Пляж", Таиланд


Людей, которые побывали на том самом пляже в бухте Майя Бэй на острове Пхи-Пхи, в мире достаточно много. Это место приобрело популярность после фильма Дэнни Бойла, но только там пляж еще не занят человеком, в вода прозрачная. Таиланд в то время считался экзотикой. Туда следовало ехать на год, чтобы основательно отдохнуть от трудов.

"Трудности перевода", Токио


Лента Софии Копполы передает то чувство, когда одинокий иностранец оказывается в огромном Токио. Невероятные виды, караоке, удивительное меню в ресторане. Фильм "Трудности перевода" пробуждают желание немедленно отправится в Страну Восходящего Солнца и узнать о ней как можно больше. 

"На обочине",  Калифорния


Разведенный почитатель вина вместе с холостым другом отправляются в недельное путешествие по винодельческим районам Америки. Перед зрителем предстанут мерло, знаменитые виноградники и калифорнийское солнце.

"Талантливый мистер Рипли", Италия


Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу прекрасно передали историю зарождающейся любви и пьянящего лета на итальянском побережье. Кадры из Сан-Ремо и Рима контрастируют с насилием в сюжете, что не мешает истории оставаться захватывающей. 

"И твою маму тоже", Мексика


Мексиканский роуд-муви Альфонсо Куарона о подростках, колесящих по стране в компании 28-летней женщины. Это немного дико, но пляжи и пейзажи того стоят. 

Конечно, наблюдать за путешествиями на мониторе - это не совсем того, чего хотелось бы. Но выбирать не приходится. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти лучших фильмах для мужчин.


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