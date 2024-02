ТОП-17 лучших романтических фильмов для совместного просмотра на День святого Валентина

Самый романтический праздник года, День всех влюбленных — приближается, а это значит самое время продумать и спланировать, как вы его проведете. Обычно 14 февраля все влюбленные стремятся провести его в уединении, устроив для себя наиболее романтичный вечер. Многие отмечают День святого Валентина по-разному. Кто-то любит провести время в ресторане или баре, а кто-то предпочитает уют дома вместо суеты, где можно насладиться тишиной и обществом друг друга.

Что посмотреть на День влюбленных

Чтобы придать этому особенному дню нотки романтики и настроение любви, собрали самые интересные мелодрамы и душевные комедии, которые, несомненно, сделают ваш вечер запоминающимся.





Ла-Ла Ленд

Мелодрама, мюзикл, 2016

Миа и Себастьян настойчиво стремятся к успеху в Голливуде, но их путь к славе насыщен неудачами и падениями. Миа, талантливая актриса, переехала в Калифорнию несколько лет назад, чтобы воплотить свою заветную мечту. Даже несмотря на свое отвращение к прослушиваниям и мириадам мероприятий в мире шоу-бизнеса, она до сих пор остается очарованной Голливудом. Себастьян, виртуозный джазовый музыкант, старается внести свой вклад в развитие музыкального стиля, который постепенно утрачивает свою популярность. Их первая встреча на автостраде начинается со словесного столкновения, но со временем между главными героями возникают романтические чувства.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Актеры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд





Реальная любовь





Ромком, 2003

В Британии царит вихрь романтического циклона: от премьер-министра до секретарши, все подданные Ее Величества попали в сети любви, но многие из них сталкиваются с трудностью проявления своих чувств. Этот фильм занимает 2 часа 10 минут, полные веселья и смеха, и, как вся хорошая кинолента, позволяет зрителям прочувствовать атмосферу времени года. В данном случае речь идет о предрождественской лихорадке, где возможно все и вся.

Режиссер: Ричард Кертис

Актеры: Билли Боб Торнтон, Роуэн Аткинсон





Там, где сердце

Мелодрама, 2000

18-летнюю беременную Новалу (Натали Портман) бросил парень прямо в супермаркете у дороги. Не имея другого выбора, она решает обосноваться в отделе постельного белья, где знакомится с местными жителями. Среди них оказываются люди с большим сердцем, готовые оказать ей помощь. Под их руководством Новала находит ответ на свой вопрос о том, что любовь действительно проявляется там, где находится сердце.

Режиссер: Мэтт Уилльямс

Актеры: Джеймс Фрейн, Натали Портман





Телохранитель





Триллер, 1994

Романтический триллер о бывшем агенте президентской службы безопасности (Кевин Костнер), который принимает роль телохранителя для известной чернокожей певицы (Уитни Хьюстон). "Телохранитель" представляет собой уникальный идеальный поп-хит, который, будь он песней, вызвал бы восхищение у Синатры. Этот фильм останется в памяти как единственный, где камера вращалась вокруг объединившихся в поцелуе героев, а за кадром прозвучала "I Will Always Love You". К сожалению, подобного опыта больше не предвидится.

Режиссер: Мик Джексон

Актеры: Кевин Костнер, Уитни Хьюстон





Она





Фантастика, 2014

Неудавшийся писатель (Хоакин Феникс) зарабатывает на жизнь, создавая эмоциональные поздравительные письма по заказу, и мучается из-за разрыва с бывшей женой. В отчаянии он принимает решение установить новую высокоинтеллектуальную операционную систему и неожиданно обнаруживает в ней идеальную женскую личность (Скарлетт Йоханссон). Этот четвертый фильм Спайка Джонза ("Адаптация", "Там, где живут чудовища") представляет собой частично глубокую фантазию о взаимоотношениях человека с технологиями и частично возвышенную мелодраму из жизни утонченных хипстеров. Музыку к фильму создали Arcade Fire и вокалистка Yeah Yeah Yeahs, Карен О, что также говорит о многом.

Режиссер: Спайк Джонз

Актеры: Хоакин Феникс, Крис Пратт, Руни Мара





Мужчина и женщина

Мелодрама, 1966

Повествование о любви молодой вдовы (Анук Эме) и гонщика (Жан-Луи Трентиньян), чья встреча произошла на пороге детской школы, стало основой для этого фильма. Эта картина была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля и "Оскара" за лучший иностранный фильм. Благодаря этому проекту французский режиссер Клод Лелуш завоевал широкую популярность, а сам фильм привлек внимание не только своим художественным качеством, но и необычным продакт-плейсментом автомобиля Ford Mustang, на котором передвигается главный герой.

Режиссер: Клод Лелуш

Актеры: Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, Пьер Бару





Любовное настроение





Мелодрама, 2022

Прошло время, и наступил 1962 год. Он и она разделяли одну коммунальную квартиру. Соседи проводили ночи, играя в маджонг в атмосфере уюта, а при распахивании окна теплый весенний воздух Гонконга создавал особенное настроение. Фильм построен по принципам, аналогичным тем, что работают в памяти: в центре не стоит объективная иерархия событий, а возвышенность вкуса пирожного превыше жизненных потрясений. Чувство, именуемое любовью, также эфемерно, как и память. Вонг Карвай создал великолепную мелодраму, признавая летучесть и случайность выбора объекта любви. С вдохновением романтик, казалось бы, ушедших в прошлое времени, напомнил разбитым сердцам об утраченной нежности через свое кинопроизведение. Он передал это особенное настроение. Настроение влюбленности.

Режиссер: Вонг Карвай

Актеры: Мэгги Чун, Тони Люн Чхиувай, Ребекка Пан





Краденое свидание

Мелодрама, 2015

У 34-летней Нэнси (Лейк Белл) была успешная карьера, но личная жизнь оставалась в тени, но тут она случайно знакомится с Джеком (Саймон Пегг) на вокзале. Однако возникает заминка: молодой человек ошибочно считает, что Нэнси — девушка, с которой у него запланировано свидание вслепую, что на самом деле не так. Ситуацию усложняет сама Нэнси, которая, поддавшись импульсу, решает принять на себя чужую роль. Эта милая романтическая комедия рассказывает о том, что иногда, чтобы найти себя, нужно временно предстать перед миром в чужом облике.

Режиссер: Бен Палмер

Актеры: Лейк Белл, Саймон Пегг, Оливия Уилльямс





Завтрак у Тиффани





Трагикомедия, 1961

Каждый новый день начинается для молодой девушки ранним утром, когда она останавливает такси у витрины магазина Tiffany, наслаждается сэндвичем, глядя на диадемы, и возвращается домой, чтобы отсыпаться. Прохожие, не зная ее распорядка, считают это ее завтраком. Этот фильм является экранизацией книги Трумена Капоте и веселой сатирой, которую за последние сорок лет сотни беспечных юных девушек считают примером для подражания и стилем беззаботной успешной жизни. Так ли это? Показано в фильме.

Режиссер: Блейк Эдвардс

Актеры: Одри Хепберн, Джордж Пеппард





500 дней лета





Ромком, 2009

Молодой мужчина вспоминает о девушке, которая оставила его, несмотря на их общую любовь к группе The Smiths. Один из рекламных слоганов гласит: "Это не история о любви, а история любви". Несмотря на формальные признаки романтической комедии, фильм настойчиво стремится избежать стереотипов этого жанра. Он действительно выглядит свежим благодаря оригинальной цветовой палитре, текстурам и звукам.

Режиссер: Марк Уэбб

Актеры: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель





Воспитание чувств





Драма, 2010

1961 год, лондонская старшеклассница Дженни (Маллиган) — из скромного, но достойного семейства — готовится поступать в Оксфорд, а для социализации посещает уроки игры на виолончели. Музыкальный инструмент — точнее, дождь, грозящий его испортить, — неожиданно сводит ее с Дэвидом (Сарсгаард). Секрет успеха этого фильма в том, что это драма о совращении невинной овечки богатым взрослым развратником оказалась приятной картиной, что называется, во всех отношениях, да к тому же почти что комедией.

Режиссер: Лоне Шерфиг

Актеры: Кэри Маллиган, Питер Сарсгаард





Английский пациент





Мелодрама, 1996

В конце Второй мировой войны, медсестра ухаживает за летчиком, который был сбит над Сахарой и получил ожоги. Его личность остается загадкой. Постепенно угасая, он вспоминает свой страстный роман с замужней женщиной и рассказывает свою историю любви всей его жизни.

Режиссер: Энтони Мингелла

Актеры: Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош, Уиллем Дефо





Век Адалин





Мелодрама, 2015

Адалин Боуман (Блейк Лайвли) пришла в мир в 1908 году. В возрасте 29 лет она пережила автокатастрофу и, в необъяснимым образом, перестала стареть. За восемь десятилетий она скрывала свое настоящее имя и уходила от близких отношений, но внезапно она встретила молодого Эллиса (Михил Хейсман), который заставляет ее сердце биться быстрее. Это красочная мелодрама, на фоне роскошных декораций и ярких нарядов, рассказывает историю XX века глазами женщины, бежавшей от свадьбы.

Режиссер: Ли Толанд Кригер

Актеры: Блейк Лайвли, Харрисон Форд, Михил Хейсман





Голубой Валентин





Мелодрама, 2010

Юная, но измотанная семейная пара с невысоким достатком (он работает маляром, она — медсестрой), оставив ребенка у дедушки, решает отдохнуть в скромном мотеле, оформленном под космический корабль с голубым освещением. Как и в любом отличном фильме о любви, картина фокусируется не на общих чертах, а на мелочах: здесь нет ничего, кроме бесконечных запинок, недоразумений и небольших жестов. Режиссер Дерек Сиенфрэнс осознанно отказывается от драматургии отношений в пользу деталей; таким образом, в фильме остаются в памяти практически все, за исключением неважных моментов, и в конечном итоге именно они оказываются самыми важными.

Режиссер: Дерек Сиенфрэнс

Актеры: Райан Гослинг, Мишель Уилльямс





Грязные танцы





Мелодрама, 1987

Фрэнсис, 17-летняя девушка, известная как Беби, невинная и избалованная, приехала на каникулы с родителями в роскошный курортный отель. Здесь она знакомится с Джонни, привлекательным профессиональным танцором, и становится его ученицей и возлюбленной. Классика романтических фильмах о первой влюбленности. Очень красивый и теплый.

Режиссер: Эмиль Ардолино

Актеры: Патрик Суэйзи, Джек Уэстон, Джейн Брукер





Дневник памяти





Мелодрама, 2004

Ноа (Гослинг) и Элли (Мак-Адамс) влюбились друг в друга летом 1940 года в небольшом городке на юге Америки. Будучи молодыми и не достигнув даже двадцати лет, они проводили время вместе, катаясь на аттракционах, ходя в кино и отдыхая на берегу реки. Однако богатые родители Элли беспокоились из-за ее отношений с плотником и отправили дочь в Нью-Йорк. Эта история становится отправной точкой рассказа старого Ноа (Гарнер) в лечебнице для престарелых своей жене Элли (Роулендс), потерявшей память и рассудок от старости и болезни Альцгеймера. Фильм представляет собой красочную, но чрезвычайно сентиментальную мелодраму.

Режиссер: Ник Кассаветис

Актеры: Рейчел МакАдамс, Тим Айви, Райан Гослинг





Если только...





Фантастика, 2004

Ян (Пол Николлс), погруженный в дела с головой, упускает из виду свою возлюбленную Саманту (Дженнифер Лав Хьюитт), что вызывает у нее глубокую печаль. Только после того, как она погибает в автокатастрофе, мужчина осознает свою утрату. Это история о возможности пережить, быть может, самый важный день в своей жизни.

Режиссер: Гил Джангер

Актеры: Дженнифер Лав Хьюитт, Пол Николлс