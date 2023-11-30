Топ-10 самых убыточных фильмов в истории

Предлагаем погрузиться в мир самых провальных фильмов в истории. Мы рассмотрим десять произведений кинематографа, не только не покоривших сердца зрителей, но и оставивших своих создателей с пустыми карманами.

Фильмы, громко провалившиеся в прокате. Коллаж.

10. "Город и деревня", 2001

В этой романтической комедии о двух парах среднего возраста и их внебрачных связях вы не найдете компьютерной анимации, спецэффектов или экшн-эпизодов. И все же на производство ленты потратили невероятные для мелодрамы 90 миллионов долларов.

Потери фильма "Город и деревня" оценивают примерно в 100 миллионов долларов, учитывая все расходы и доходы.





9. "Кошки", 2019

По сюжету провального фильма "Кошки", ежегодно племя кошек съезжается со всех уголков мира на бал, чтобы выбрать лучшего представителя рода. В течение ночи каждое животное пытается рассказать всем о своей неповторимости.

Даже самая популярная певица Spotify Тейлор Свифт, сыгравшая одну из ключевых ролей, не смогла спасти этот фэнтезийный мюзикл от громкого провала.

Фильм получил в основном негативные отзывы от критиков. Некоторые из них назвали его одной из самых плохих лент всех времен. Критика в основном была направлена на режиссуру, визуальные эффекты, сценарий и монтаж.

Фильм заработал 27,2 миллионов долларов в США и Канаде и 47,4 миллионов долларов в других странах. На производство "Кошек" потратили примерно 95 миллионов. Фильм принес убытки в размере 113,6 миллиона долларов.





8. "Тайна красной планеты", 2011

Сюжет анимационного фильма "Тайна красной планеты" от "Walt Disney Pictures" рассказывает о мальчике, который не может найти общий язык с матерью. В один неожиданный момент он говорит ей, что ему бы без нее жилось лучше. Инопланетяне с Марса вмешиваются в эту историю, похищая женщину. Теперь перед ребенком стоит задача спасти маму.

Собрав во всем мире 39,2 миллиона долларов при бюджете в 150 миллионов, этот фильм стал одной из самых больших финансовых неудач для кинокомпании "Disney". Убытки оцениваются от 100 до 144 миллионов долларов.





7. "Мулан", 2020

"Мулан" - это история от "Disney" о молодой женщине, которая выдает себя за мужчину, чтобы присоединиться к рядам армии. Девушка еще не знает, что снискает славу одного из величайших воинов в истории Китая.

"Мулан" заработала скромные суммы в США. Фильм также имел не очень впечатляющие сборы в Китае. Ввиду ограниченного кинопроката из-за карантина во времена пандемии COVID-19, фильм получил 69,9 миллионов долларов при бюджете производства в 200 миллионов. Убытки составляют 141 миллион долларов.





6. "Приключения Плуто Нэша", 2002

"Приключения Плуто Нэша" – это экшн-комедия, сюжет которой разворачивается на Луне в 2087 году. Известный американский актер Эдди Мерфи сыграл главную роль.

Этот фильм стал печально известен из-за того, что нанес наибольший финансовый ущерб среди всех художественных лент того времени. Ленту создали за 100 миллионов долларов, однако она собрала менее 4,5 миллиона долларов во время показов в США и около 2,7 миллиона долларов по всему миру.

Создатели этого научно-фантастического комедийного приключенческого фильма потратили большие средства на эффекты, но зрители этого не оценили. С учетом инфляции, лента понесла потери в размере около 146 миллионов долларов.





5. "Меч короля Aртура", 2017

"Король Артур: Легенда меча" – это режиссерская версия легенды о короле Артуре и его рыцарях. Здесь реальные исторические факты переплетаются с древними мифами о великих подвигах. Главную роль исполнил звезда "Сынов анархии" Чарли Ханнэм.

Критики разгромили фильм, обвинив его в том, что он содержит заезженные образы, заимствованные из лучших фильмов "Warner Bros.".

"Король Артур: Легенда меча" собрал в США и Канаде 39,2 миллиона долларов, а за рубежом — 107 миллионов долларов, общая мировая выручка составляет 146,2 миллиона долларов. Это при производственном бюджете в 175 миллионов долларов. Фильм принес убытки компании "Warner Bros." в размере 153,2 миллиона долларов.





4. "Одинокий рейнджер", 2013

По сюжету фильма, судьба сводит двух совершенно разных людей – борющегося против беззакония рейнджера Джона Рида и индейца Тонто, требующего возмездия за расправу над его народом. Они объединяют свои силы, объявляя войну криминалу.

"Одинокий рейнджер" оказался настолько провальным, что компания "Disney" потеряла как минимум 160 миллионов долларов. Фильм в большинстве своем получил резко негативные отзывы от критиков и собрал всего 260,5 миллионов долларов по всему миру. При этом производство ленты обошлось в 225–250 миллионов долларов, а маркетинг – около 150 миллионов долларов. В общем, это одно из худших кассовых фиаско.

По оценкам экспертов, чтобы обеспечить "Disney" доходность, "Одинокому рейнджеру" нужно было бы заработать примерно 650 миллионов долларов. Однако даже известные актеры Джонни Депп и Арми Хаммер из "Социальной сети" не спасли вестерн от провала.





3. "Я краснею", 2022

Практически невозможно представить, что проект от "Pixar" провалится в мировом прокате. Но все бывает в первый раз!

Главная героиня фэнтезийного мультфильма "Я – панда" – тринадцатилетняя девочка, превращающаяся в огромного красного медведя, когда она слишком сильно волнуется. Главной героине нужно немедленно обнаружить причину этой аномалии, иначе она навсегда останется пандой.

Главным образом провалу этого анимационного фильма способствовали махинации компании "Disney", которая из-за пандемии в США решила направить многобюджетный мультфильм непосредственно на свой стриминговый сервис. В результате весь его кассовый сбор пришелся только на отдельные рынки Европы и Азии.

Фильм попал в число самых больших кассовых провалов 2022 года, с мировым сбором всего лишь 20 миллионов долларов по сравнению с его бюджетом в 175 миллионов. Фильм нанес убытки в размере 167 миллионов долларов.





2. "Хроники хищных городов", 2018

"Хроники хищных городов" – научно-фантастический фильм 2018 года в стиле стимпанк от режиссера Кристиана Риверса. События в ленте разворачиваются много веков спустя после фантастической "Шестидесятиминутной войны", когда наступила "Эра Движения". Города по всему миру вырвали себя из земли и стали на колеса.

Этот фильм стал самым большим финансовым провалом 2018 года с поразительным ущербом в 174,8 миллиона долларов.





1. "47 ронинов", 2013

"47 ронинов" – американский фэнтезийный боевик, созданный режиссером Карлом Риншем. В фильме главную роль исполнил Киану Ривз. По сюжету, 47 самураев, давших клятву мести за убитого хозяина, готовят свой план расплаты.

Лента принесла убытки в размере 175 миллионов долларов и оказалась на первом месте в нашем рейтинге самых провальных фильмов.



