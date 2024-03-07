Топ 10 самых дорогих сериалов мира: они превосходят бюджеты многих фильмов

С развитием стриминговых сервисов началась новая веха в производстве сериалов. Для их создания используют известных актеров, режиссеров, а также современные спецэффекты, музыку и другие важные элементы кинематографа, что приводит к увеличению бюджета сериалов. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 самых дорогих сериалов мира.



Сериалы с самыми большими бюджетами. Фото из открытых источников

Самым дорогим сериалом мира признан "Властелин колец: Кольца власти". Компания Amazon Prime не пожалела денег для создания приквела "Властелина колец", чтобы соответствовать масштабу вымышленной вселенной.

Стоимость одной серии "Властелин колец: Кольца власти" оценивается в 58 млн долларов. Таким образом бюджет первого сезона сериала составляет 465 млн долларов, что больше чем общий бюджет всех трех фильмов "Властелин колец", который составил 281 млн долларов.

Второй по стоимости сериал также принадлежит студии Amazon Prime. Это научно-фантастический телесериал под названием "Цитадель". Один эпизод сериала стоит 50 млн долларов, а первый сезон – 300 млн долларов. Однако столь высокий бюджет не гарантировал сериалу "Цитадель" успеха. На сайте Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 54%, а на Metacritic – 51.

Тройку лидеров самых дорогих сериалов замыкает "Секретное вторжение", который был заказан для стримингового сервиса Disney и основанный на комиксах от Marvel Comics. Каждый эпизод сериала "Секретное вторжение" стоит 35 млн. долларов, а общий бюджет сериала 210 млн. долларов.

Топ 10 самых дорогих сериалов:

1. "Властелин колец: Кольца власти" — 58 миллионов долларов за эпизод;

2. "Цитадель" – 50 млн долларов;

3. "Секретное вторжение" – 35 млн долларов;

4. "Очень странные дела" — 30 млн долларов;

5. "ВандаВижен" – 25 млн долларов;

6. "Локи" – 23 млн долларов;

7. "Дом дракона" – 20 млн долларов;

8. "Тихий океан" – 20 млн долларов;

9. "Мандалорец" – 15 млн долларов;

10. "Игра престолов" – 15 млн долларов.

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