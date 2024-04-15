ТОП-10 исторических сериалов, которые необходимо посмотреть каждому

История человечества представляет собой бесконечный источник вдохновения для кинематографистов. Будь то средневековый Китай или викторианская Англия, ревущие 20-е или эпоха викингов, Германия на пороге Третьего рейха или эпоха Людовика XIV — в нашей подборке каждый любитель истории найдет сериал по своему вкусу.

Обзор исторических сериалов

Портал "Комментарии" собрал 10 сериалов, основанных на реальных исторических событиях или же созданных воображением, но не менее ярко отражающих портрет эпох и общественных норм.





Корона

2016, драмы, историческое, биографии, 6 сезонов

Великобритания, 18+

Режиссер: Филип Мартин, Джесика Хоббс

Главные роли: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Доминик Уэст

Сериал "Корона" возглавляет список нашей подборки — одно из самых дорогостоящих телевизионных шоу в истории. Он основан на реальных событиях из жизни королевы Елизаветы II и ее окружения, начиная с момента свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и до настоящего времени. В сериале освещаются как важные политические события времен правления Елизаветы II, так и детали ее личной жизни и жизни членов королевской семьи. "Корону" отмечают за внимание к деталям, включая воссоздание интерьеров дворцов и костюмов, а также за исторически достоверное произношение актеров.

Питер Морган создал телесериал на основе своего сценария к фильму "Королева" (2006) и пьесы "Аудиенция" (2013), рассказывающей о встречах королевы с премьер-министрами Великобритании в Букингемском дворце. Каждые два сезона в сериале происходит смена актерского состава. В роли королевы Елизаветы II появлялись Клэр Фой, Оливия Колман и Имельда Стонтон, а в роли принца Филиппа — Мэтт Смит, Тобайас Мензис и Джонатан Прайс. Роль принцессы Маргарет, чья личная жизнь прослеживается в течение первых трех сезонов, исполняли Ванесса Кирби, Хелена Бонем Картер и Лесли Мэнвилл. В последних сезонах акцент сместился на брак и развод принца Чарльза и Дианы Спенсер. "Корона" дважды была удостоена премии "Золотой глобус" как лучший драматический сериал. За первые четыре сезона сериал получил 63 номинации на премию "Эмми", выиграв 21 из них.





Аббатство Даунтон

2010, драмы, мелодрамы, 6 сезонов

Великобритания, 18+

Режиссер: Брайан Персивал, Фил Джон, Катрин Морсхэд

Главные роли: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Джим Картер, Брендан Койл, Джоэнн Фрогатт

Следующий в списке любимых телесериалов королевы Елизаветы II — "Аббатство Даунтон". Этот медленный, но захватывающий рассказ описывает жизнь аристократической семьи Кроули в английском поместье "Аббатство Даунтон" в начале XX века. Граф Роберт Кроули испытывает беспокойство из-за отсутствия наследника, поскольку по закону его дочери не могут унаследовать поместье и титул. Ближайший кандидат на наследство, его кузен, погиб при крушении "Титаника", оставив следующим в очереди четвероюродного племянника Мэтью, который никогда даже не бывал в поместье. Его появление вносит некоторую нестабильность в уклад жизни семьи.

Сериал внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый признанный критиками англоязычный телесериал. Шоу удостоилось множества наград, включая "Золотой глобус" и "Эмми". Он получил похвалу за детальное описание жизни английской аристократической семьи, точные костюмы (некоторые из которых оригинальные!) и реконструкцию исторических обстоятельств. Шоураннер проекта, Джулиан Феллоуз, привлек губернатора Эдинбургского замка и специалиста по придворному этикету, Аластера Брюса, в качестве консультанта. Среди актеров, сыгравших в этом сериале, — Мэгги Смит, Хью Бонневилль, Мишель Докери и Роуз Лесли.





Версаль

2015, драмы, мелодрамы, биографии, 3 сезона

Франция, Канада, 18+

Режиссер: Кристиан Ланглуа, Томас Винсент, Ричард Кларк

Главные роли: Ивэн Уильямс, Джордж Благден, Александр Влахос, Тай Рунян, Стюарт Боуман, Джо Шеридан

Три сезона сериала "Версаль" рассказывают о времени правления Людовика XIV, когда он переместил королевский двор из Парижа во Версаль, чтобы укрепить свое положение как правителя и усмирить интриги дворян. Политические маневры персонажей переплетаются с их страстными любовными историями. Съемки проходили непосредственно во Версале и других дворцах Франции, что обеспечило аутентичность интерьеров. На создание костюмов была выделена значительная часть бюджета сериала, который, кстати, на момент выхода первого сезона стал самым затратным французским шоу в истории.

"Версаль" был создан британскими сценаристами Саймоном Мирреном и Дэвидом Уолстенкрофтом, известными по работе над сериалом "Призраки". Джордж Благден (известный по работе в "Отверженных" и "Черном зеркале") сыграл роль "короля-солнца", Александр Влахос (из "Мерлина") воплотил образ его брата, мсье Филиппа I, герцога Орлеанского, а маркиза де Монтеспан, главная любовница короля, была сыграна Анной Брюстер (из "Тюдоров" и "Звездных войн: Эпизод VII — Пробуждение силы").





Вавилон-Берлин

2017, триллеры, драмы, криминальное, 5 сезона

Германия, 18+

Режиссер: Хендрик Хандлёгтен, Том Тыквер, Ахим фон Боррис

Главные роли: Фолькер Брух, Лив Лиза Фрис, Ларс Айдингер, Фритци Хаберландт, Карл Маркович, Йенс Харцер

Сериал "Вавилон-Берлин" является детективным проектом, основанным на романах немецкого писателя Фолькера Кучера. За создание шоу взялись Том Тыквер, Ахим фон Боррис и Хендрик Хандлёгтен, известные своей работой над фильмами "Облачный атлас", "Парфюмер: История одного убийцы" и "Беги, Лола, беги". Ранее они уже сотрудничали над сценарием к драмеди "Гуд бай, Ленин!". К моменту выхода на экраны "Вавилон-Берлин" стал самым дорогостоящим неанглоязычным сериалом в истории.

Действие разворачивается в Берлине в период заката Веймарской республики. В городе нарастает преступность, усиливается социальное неравенство, коммунисты проводят агитацию, а улицы заполонены безработными ветеранами симптомами посттравматического стрессового расстройства. Бурные 20-е годы скоро сменит один из самых мрачных периодов в истории человечества. Персонажем сериала является Гереон Рат (сыгранный Фолькером Брухом), ветеран Первой мировой войны, страдающий зависимостью от морфия, который приезжает в Берли.





Викинги

2013, боевики, драмы, мелодрамы, 6 сезонов

Ирландия, Канада, 18+

Режиссер: Кен Джиротти, Киаран Доннелли, Джефф Вулнаф

Главные роли: Александр Людвиг, Трэвис Фиммел, Данила Козловский, Кэтрин Уинник, Густаф Скарсгард, Петер Францен

Сюжет телесериала основан на сагах о средневековом скандинавском викинге Рагнаре Лодброке, который совершил множество набегов на Британские острова и христианские королевства Европы, став в конечном итоге легендарным королем Дании и Швеции. Первые сезоны фокусируются на приключениях самого Рагнара (сыгранным Трэвисом Фиммелом из "Воспитанных волками"), затем сюжет переходит к его сыновьям. История начинается в 793 году, когда Рагнар возвращается домой после успешного похода на восточную Балтику и видит на поле битвы Одина, который собирает души павших воинов в Вальгаллу. Это вдохновляет викинга на новые походы.

В съемках участвовали актеры из разных стран, и для Густафа Скарсгарда, сыгравшего роль Флоки, пришлось обратиться к коллегам за помощью в произношении скандинавских слов. В шестом сезоне зрители увидят Данилу Козловского в роли вещего Олега. Сценарий разработал Майкл Хёрст, известный по работе над "Тюдорами" и "Борджиа". Хотя сериал базируется на исторических источниках, многие события были изменены для усиления драматизма и лучшего хода повествования.





Подпольная империя

2010, драмы, криминальное, 5 сезонов

США, 18+

Режиссер: Тимоти Ван Паттен, Мартин Скорсезе, Алан Тейлор

Главные роли: Стив Бушеми, Майкл Шеннон, Майкл Питт, Келли Макдоналд, Шей Уигэм, Майкл Стулбарг

Теренс Винтер создал криминальную драму, рассказывающую о неистовых 20-х годах в Америке. Мартин Скорсезе снял пилотный эпизод и выступил исполнительным продюсером шоу. За свою работу "Подпольная империя" была удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический телесериал и номинирована на множество премий "Эмми".

Атлантик-Сити на рубеже XX века становится убежищем для различных аутсайдеров, избегающих сухого закона. Здесь процветают коррупция, игорный бизнес, проституция и контрабанда алкоголя, благодаря влиятельному политику Еноху "Наки" Томпсону. Стив Бушеми исполнил роль Томпсона, персонаж которого имеет своего рода исторический прототип в лице Еноха Льюиса "Наки" Джонсона — политика, криминального деятеля и покровителя незаконных дел в Америке начала XX века.





Марко Поло

2014, драмы, приключения, историческое

США, 18+

Режиссер: Даниэль Минахан, Дэвид Петрарка

Главные роли: Лоренцо Рикельми, Бенедикт Вонг, Джоан Чэнь, Реми Хай

В XIII веке в Венецианской республике юный Марко Поло встречает своего отца после его долгих плаваний. Марко практически не знает его, так как отец провел всю жизнь в далеких странствиях, развивая международные торговые связи. После смерти матери, когда Марко был еще маленьким, чтобы не остаться одиноким, он просит отца взять его с собой в новое путешествие по Шелковому пути. После трех лет утомительного и опасного путешествия они достигают Китая, где Марко Поло попадает в плен к монгольскому хану Хубилаю. Теперь перед европейцем стоит задача не только освоить непонятную ему культуру, язык и боевые искусства, но и выжить среди дворцовых интриг.

Сериал создан американским сценаристом и продюсером Джоном Фуско, известным по работе над "Разбойниками" и "Хижиной". Изначально планировалось снимать шоу в Китае, однако это не удалось, и в итоге съемки проходили в Италии и Малайзии, а сцены, действие которых разворачивалось в монгольских степях, сняли в Казахстане. Роль Марко Поло исполнил итальянский актер Лоренцо Рикельми, а Хана Хубилая сыграл Бенедикт Вонг.





Клан Кеннеди

2011, драмы, мелодрамы, историческое, 1 сезон

Канада, США, 16+

Режиссер: Джон Кассар

Главные роли: Грег Кинниэр, Барри Пеппер, Кэти Холмс, Том Уилкинсон, Диана Хардкэсл, Кристин Бут

В мини-сериале Джона Кассара рассказывается история одной из наиболее влиятельных и амбициозных американских семей XX века. "Клан Кеннеди" охватывает различные события, включая свадьбу Джона Кеннеди с Жаклин Бувье, его победу на президентских выборах 1960 года, неудачную операцию в заливе Свиней, Карибский кризис и, конечно же, убийство президента, которое потрясло всю Америку. Переплетение реальных политических событий с сложными личными отношениями внутри семьи является ключевой темой сериала.

Грег Кинниэр сыграл роль Джона Кеннеди, Кэти Холмс исполнила образ первой леди, а Барри Пеппер за свою роль Роберта Кеннеди был удостоен премии "Эмми". Несмотря на критику со стороны некоторых за исторические неточности, режиссер Джон Кассар был награжден премией Гильдии режиссеров Америки за эту работу.





Тюдоры

2007, драмы, военное, 4 сезона

Ирландия, Канада, 16+

Режиссер: Киаран Доннелли

Главные роли: Джеймс Фрейн, Джонатан Риз Майерс, Генри Кавилл, Мария Дойл Кеннеди

Ещё одна костюмная драма о королевской династии английского Возрождения от сценариста и продюсера Майкла Хёрста, известного по работе над "Викингами" и "Золотым веком". Этот проект является одним из самых дорогих и популярных шоу на телеканале Showtime. Джонатан Риз Майерс сыграл роль короля Генриха VIII, Мария Дойл Кеннеди исполнила образ Екатерины Арагонской, а Натали Дормер воплотила печально известную Анну Болейн

Сериал рассказывает о событиях времен правления короля Генриха VIII, который стал известен своими многочисленными и неудачными браками, особенно для его жён. Союз с Екатериной Арагонской не принёс ему наследника, и чтобы разорвать узы брака и вступить в новый, королю пришлось провести реформацию и стать главой церкви Англии. Однако такие радикальные изменения не могли пройти бесследно, и противники реформации уже готовили восстание.





Спартак: Кровь и песок

2010, боевики, драмы, мелодрамы, 3 сезона

США, 18+

Режиссер: Джесси Уарн, Майкл Херст, Рик Джейкобсон

Главные роли: Ману Беннетт, Энди Уитфилд, Лиам МакИнтайр, Дастин Клер

Возможно, самый жестокий сериал в нашем списке, который активно использовал выразительность жестокости и эротики еще до того, как это стало характерной чертой "Игры Престолов". Основан на истории фракийского гладиатора Спартака, который возглавил восстание рабов на закате Римской республики. Создатели сериала уделили много внимания предыстории главного персонажа, хотя многие детали его жизни остаются неизвестными.

Известными исполнительными продюсерами сериала являются Стивен С. ДеНайт, работавший над "Тайнами Смолвиля" и "Баффи — истребительницей вампиров", а также Роберт Таперт — создатель "Зены — королевы воинов". Оригинально роль Спартака должен был исполнить валлийский актер Энди Уитфилд, однако в процессе съемок у него был диагностирован рак, и его заменил на съемочной площадке Лиам МакИнтайр. Роль Лукреции сыграла Люси Лоулесс, наиболее известная по телесериалам "Зена — королева воинов" и "Звездный крейсер Галактика".