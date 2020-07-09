Тому Хэнксу - 64: лучшие фильмы с голливудским актером

astons.com

Известный актер, звезда фильмов "Форрест Гамп" и "Облачный атлас" Том Хэнкс празднует сегодня, 9 июля, свой день рожденья. В этом году знаменитости исполнилось 64 года. По этому случаю издание "Комментарии" решило вспомнить самые лучшие кинокартины с участием голливудской звезды.

Тернер и Хуч (1989 год)

Комедийный детектив, где Том Хэнкс сыграл главную роль полицейского Скотта Тернера, принесла ему большой успех. Партнером актера в киноленте стал бордоский дог по кличке Хуч. Вместе героям предстоит расследовать убийство, но сделать это будет сложно, ведь ужиться с непослушным и нахальным псом полицейскому будет не так-то легко.





Форрест Гамп (1994 год)

Главный триумф ждал актера впереди. Фильм "Форрест Гамп" стал настоящей сенсацией 1994 года. Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм рассказывает от лица главного героя Форреста Гампа (Том Хэнкс) - слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни. Кинокартина получила шесть премий "Оскар".





Код да Винчи (2006)

В американском триллере, снятом по одноименному роману Дэна Брауна, актер Том Хэнкс исполнил роль известного профессора в области символики Роберта Лэнгдона. Ему предстоит разгадать множество головоломок и расшифровать код Да Винчи, который приведет героя к Святому Граалю.





Облачный атлас (2012)

Историко-фантастический фильм "Облачный атлас" получил несколько премий и номинаций. Кинолента состоит из шести независимых, но идейно и символически связанных историй о шести людях из прошлого, настоящего и будущего; одни и те же актеры играют нескольких героев в разных сюжетных линиях.





Капитан Филлипс (2013 год)

Это американский кинотриллер, основанный на реальных событиях. Главную роль капитана Ричард Филлипса исполнил Том Хэнкс. Во время рейса главный герой и его команда оказываются в заложниках у сомалийских пиратов.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Том Хэнкс и его жена Рита переболели коронавирусом

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!