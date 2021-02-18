Тим Бертон снимет новый сериал для Netflix: о чем сюжет

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Светлана Шкурупий
Голливудский режиссер Тим Бертон, известный такими фильмами, как "Марс атакует" и "Эдвард руки-ножницы", приступил работать над новым сериалом по заказу стриминговой платформы Netflix.
Сериалы Netflix / Фото: Shutterstock
Известно, что новый проект станет продолжением всеми известной "Семейки Аддамс", только в главной роли будет дочь семейства — Уэнздей Аддамс. Сериал так и будет называться "Wednesday" ("Уэнздей"). Пока ничего неизвестно об актерском составе и о том, когда же зрители смогут увидеть новинку от Тима Бертона. К слову, это будет его первый игровой телевизионный проект.
Отмечается, что первый сезон "Уэнздей" будет включать в себя восемь серий. В них будет рассказываться о том, как девочка из странной семейки отправится в академию Nevermore, где попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями. Также главной героине предстоит разгадать секретную тайну своих родителей.
Напомним, что Семейку Аддамс создал американский художник-карикатурист Чарльз Сэмьюэл Аддамс. Сначала он рассказывал о ее приключениях в комиксах. Никто не мог объяснить, почему эта странная семейка обладает такой притягательностью, но подписчики издания с нетерпением ждали продолжения истории. А в 1964 году на экраны вышел сериал, посвященный странным персонажам. Позже по работе Чарльза Аддамса были снято несколько фильмов и мультфильмов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тим Бертон решил перезапустить "Семейку Аддамс" и на главную роль настоятельно просил утвердить Джонни Деппа. Их с режиссером связывает крепкая дружба и множество совместных проектов. Возможно, речь шла как раз о спин-оффе "Wednesday".
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