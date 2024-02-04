Тарантино снимает последний фильм в карьере: все, что известно о фильме "Кинокритик"

Квентин Тарантино в 2012 году заявил, что планирует снять 10 фильмов за свою карьеру режиссера и уйти на пенсию. Теперь Тарантино подтвердил свои слова и начал работу над фильмом "Кинокритик". Портал "Комментарии" собрал все данные, известные о последнем 10 фильме Квентина Тарантино.



Тарантино снимает свой последний фильм "Кинокритик". Фото из открытых источников

Тарантино пытается держать в секрете большинство деталей своего последнего фильма, однако известно, что события "Кинокритика" будут проходить в Лос-Анджелесе в 1977 году. Это был большой год в истории кино, когда вышли "Звездные войны", а Голливуд охватила новая волна режиссеров: Скорсезе, Коппола, Спилберг и Лукас.

Кто главный герой фильма "Кинокритик"

В интервью Deadline Квентин Тарантино рассказал, что подростком подрабатывал загрузчиком порножурналов в торговый автомат. По словам режиссера, большинство текстов в них были "слишком отвратительными, чтобы их читать", однако в одном из журналов "была действительно интересная страница о кино". Тарантино не рассказал, в каком именно порножурнале наткнулся на рецензии, однако в фильме "Кинокритик" журнал будет называться The Popstar Pages.

Таким образом, последний фильм Тарантино "основан на парне, который на самом деле существовал, но никогда не был по-настоящему известен, и писал рецензии на кино в порножурнале".

"Он писал о мейнстримовом кино и был второстепенным критиком. Я считаю, что он был очень хорошим критиком. Он был циничным, как бес. Он был очень грубым, знаете. Он ругался. Он использовал расовые оскорбления. Но его дерьмо было действительно смешным", – рассказал Тарантино.

Тарантино считал, что мужчине было лет 55, однако оказалось, что кинокритику было около 30. Режиссер собрал информацию о нем и выяснил, что кинокритик умер в возрасте 30 лет вероятно из-за проблем с алкоголем.

По словам Тарантино, его главный герой в последнем фильме будет похож на главного персонажа из фильма "Таксист" Тревиса Бикла – одинокий и нестабильный мужчина, который становится одержимым спасением проститутки-подростка от сутенера.

Кто будет сниматься в последнем фильме Тарантино "Кинокритик"

Вероятно, из-за последней работы режиссера, большинство кинозвезд стремится сыграть в фильме "Кинокритик". Однако каст к фильму пока неизвестен. Сам Тарантино отметил, что в его репертуаре нет актеров нужного возраста на главную роль. Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, по его словам, слишком стары для роли.

"Я еще не решил, но это будет кто-то, кто может сыграть 35-летнего. Для меня это точно будет новый главный актер", – пояснил Тарантино.

На уровне слухов в Голливуде пишут, что Брэд Питт все же сыграет в фильме, вероятно актер исполнит второстепенную роль, возможно, редактора издания The Popstar Pages. Кроме того, в настоящее время Питт занят в съемках фильма о Формуле-1. Также предполагается, что в фильме появится Сэмюэл Л. Джексон, сыгравший в 7 из 9 фильмов Тарантино.

В другом отчете указывают, что Тарантино планирует пригласить на эпизодическую роль для своего последнего фильма Брюса Уиллиса, страдающего деменцией. Ранее Уиллис сыграл роль Бутча Кулиджа в "Криминальном чтиве", одном из самых известных фильмов Тарантино.

О своем желании сыграть в последнем фильме Тарантино заявила Элизабет Олсен. Другие слухи указывают на то, что в фильме "Кинокритик" могут появиться Леонардо Ди Каприо, Кристоф Вальц, Ума Турман, Марго Робби, Маргарет Куолли и Тим Рот.

Когда выйдет последний фильм Квентина Тарантино

Тарантино надеялся начать съемки фильма "Кинокритик" осенью 2023 года и имел готовый сценарий. Однако из-за забастовки сценаристов в Голливуде, которую поддержали актеры, дату начало съемок перенесли. Вероятно, процесс изготовления фильма начнется летом 2024 года. После этого последует процесс постпродакшина, который продлится не менее 18 месяцев. Итак, последний фильм Квентина Тарантино "Кинокритик" выйдет не раньше 2026 года.

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