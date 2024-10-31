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Тарантино неожиданно оценил провальное продолжение "Джокера"

Квентин Тарантино выразил восхищение провалом фильма "Джокер: Безумие на двоих".

сегодня, 17:05
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Slava Kot

Известный режиссер Квентин Тарантино неожиданно выразил поддержку провальному продолжению фильма "Джокер: Безумие на двоих". По словам Тарантино, фильм о Джокере, который большинство критиков и зрителей оценили, как главную неудачу года, ему "очень понравился". 

Тарантино неожиданно оценил провальное продолжение "Джокера"

Квентин Тарантино. Фото из открытых источников

Во время участия в подкасте "The Bret Easton Ellis Podcast" Квентин Тарантино поделился своим увлечением фильмом Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих".

"Мне очень, очень понравилось, действительно. Я пошел посмотреть это, надеясь, что меня поразит создание фильма. Но я просто настолько нигилист, что наслаждался фильмом, который не совсем работает как фильм, а в определенной степени похож на большой беспорядок", — сказал Тарантино.

Тарантино также подчеркнул игру Хоакина Феникса, отметив его исполнение как одно из "лучших в жизни". Режиссер восторженно отозвался о мастерстве актера, придающего глубины и многослойности фильма. Особый восторг Тарантино выразил также и режиссеру "Джокера 2" Тодду Филлипсу. Он назвал его настоящим Джокером, потратившим студийные деньги в стиле анархического персонажа.

"Вся концепция, даже то, что он тратит деньги студии – он тратит их так, как потратил бы Джокер. Он говорит им всем, к черту. Он говорит зрителям фильма, к черту. Он говорит, к черту Голливуд", — оценил Тарантино работу Филлипса.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" с бюджетом в 200 миллионов долларов состоялась на Венецианском кинофестивале. Фильм получил негативные отзывы и заработал менее 60 миллионов долларов в США и 201 миллион долларов в мире. Первая часть "Джокер" в 2019 году собрала 335 миллионов долларов в США и более 1 миллиарда долларов во всем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, стоит ли смотреть фильм "Джокер: Безумие на двоих ".

Также "Комментарии" писали о том, что Тарантино попал в список звезд, рейтинг интеллекта которых может удивить.



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