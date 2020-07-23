Сюжет из жизни: о чем будет новый сезон «Анатомии страсти»

Пандемия коронавируса, которая в этом году охватила весь мир, подсказала создателям американского телесериала "Анатомия страсти" идею для нового сезона. Об этом сообщает Entertainment Weelky.

Продюсер проекта Криста Вернофф подчеркнула, чтобы было бы странно, если бы сериал "Анатомия страсти", рассказывающий о врачах и интернах больницы "Сиэтл Грейс" обошел стороной тему коронавируса. Она отметила, что в 17 сезоне главные герои столкнуться с COVID-19. Сюжет будет построен на реальных историях врачей, которые оказались в эпицентре этих событий. Таким образом, сериал хочет подчеркнуть подвиги этих людей, потому что они спасали чужие жизни, рискуя своими.

Криста отметила, что к ним каждый год приходят врачи, и делятся своими историями из жизни и чаще всего они рассказывают что-то забавное и смешное. Но в этом году все изменилось. Сейчас медицинские работники, вспоминая пережитые эмоции и трудности, с которыми столкнулись, пытаются не разрыдаться. "Они говорят о коронавирусе, как о войне, к которой оказались не готовы", - отметила продюсер.

Известно, что съемки нового сезона "Анатомии страсти" еще не стартовали из-за карантинных ограничений, действующих в американских штатах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Голливуде снимут триллер о пандемии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!