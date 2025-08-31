Стивен Кинг назвал последний фильм, который его действительно испугал

Автор более 60 романов и король ужасов Стивен Кинг поделился, какой фильм действительно заставил его испытать страх за последнее время. Ответ писателя вызвал волну обсуждений среди поклонников.

Стивен Кинг. Фото из открытых источников

Накануне премьеры своей антиутопической драмы "Долгая прогулка", которая выйдет на большие экраны 12 сентября, Кинг ответил на вопросы поклонников на Reddit. В сообществе R/Movies он написал, "Я Стивен Кинг! Спросите меня что угодно о книге или фильме "Долгая прогулка"".

Среди множества вопросов писателю также задали вопрос: "Какой последний фильм или сериал действительно испугал вас?". И Стивен Кинг ответил о самом страшном фильме.

"Последний сериал — "Падение дома Ашеров". Последний фильм ужасов — "Оружие"", — написал Кинг.

Фильм "Оружие" (The Weapon) вышел на экраны 8 августа и сразу получил восторженные отзывы критиков. Сначала фильм дебютировал с рекордными 100% на Rotten Tomatoes, а сейчас его рейтинг остается на высоком уровне в 94% на основе более 300 рецензий.

Сам Кинг ранее назвал ленту "уверенно рассказанной и очень страшной". Фильм "Оружие" снял Зак Креггер – автор популярного хорора "Варвар", а главную роль исполнила Джулия Гарнер, известная по сериалу "Озарк".

История начинается с жуткого события, когда все ученики третьего класса исчезают ровно в 2:17 ночи, и только один ребенок остается – это мальчик по имени Алекс. Учительница класса Джастин Ганди оказывается под подозрением, одновременно переживая личную трагедию и растущую паранойю. Параллельно сюжет знакомит зрителя с Арчером Граффом, отчаянным отцом, готовым на все, чтобы найти сына.

Сюжет фильма "Оружие" представлен через призму нескольких персонажей, что придает истории мрачной атмосферы и непредсказуемости.

