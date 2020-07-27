kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.07.2020

BTC/USD

10758.37

ETH/USD

320.29

LTC/USD

49.13

НБУ 27.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Стартовали съемки «Первых ласточек»: о чем будет второй сезон
commentss НОВОСТИ Все новости

Стартовали съемки «Первых ласточек»: о чем будет второй сезон

Первый сезон «Первых ласточек» был весьма успешен

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Стартовали съемки «Первых ласточек»: о чем будет второй сезон

"Новый канал"

В ноябре 2019 года на экраны вышел украинский драматический телесериал "Первые ласточки", который затронул важные вопросы современной молодежи. Кинолента получила большую популярность, поэтому создатели решили выпустить второй сезон. Об этом сообщается на сайте Нового канала.

Известно, что в новом сезоне зрители познакомятся с новыми героями. Сценарист сериала Евгений Туник рассказал, что поначалу хотел продолжить историю первого сезона, но это была бы фабула, высосанная из пальца, так как сюжетная линия была завершена. Хотя большинство героев из первой части все же вернутся в проект.

Сценарист хочет создать первый в Украине сериал-антологию, по типу "Американской истории ужасов", где каждый сезон открывает зрителям новую сюжетную линию, но персонажи могут переходить из сезона в сезон. Создатели киноленты переживают, как люди воспримут эту идею, но все же решили потихоньку настраивать зрителей на такой формат.

К слову, сьемки "Первых ласточек 2" уже стартовали, но, когда сериал выйдет на экран пока неизвестно.

Напомним, что в Украине сериал посмотрели более 6 млн зрителей по ТВ и несколько миллионов онлайн. В конце каждой серии сообщались контактные данные негосударственного центра психологической поддержки. За первый месяц показа количество звонков в центр выросло в шесть раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!