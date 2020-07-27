Стартовали съемки «Первых ласточек»: о чем будет второй сезон

"Новый канал"

В ноябре 2019 года на экраны вышел украинский драматический телесериал "Первые ласточки", который затронул важные вопросы современной молодежи. Кинолента получила большую популярность, поэтому создатели решили выпустить второй сезон. Об этом сообщается на сайте Нового канала.

Известно, что в новом сезоне зрители познакомятся с новыми героями. Сценарист сериала Евгений Туник рассказал, что поначалу хотел продолжить историю первого сезона, но это была бы фабула, высосанная из пальца, так как сюжетная линия была завершена. Хотя большинство героев из первой части все же вернутся в проект.

Сценарист хочет создать первый в Украине сериал-антологию, по типу "Американской истории ужасов", где каждый сезон открывает зрителям новую сюжетную линию, но персонажи могут переходить из сезона в сезон. Создатели киноленты переживают, как люди воспримут эту идею, но все же решили потихоньку настраивать зрителей на такой формат.

К слову, сьемки "Первых ласточек 2" уже стартовали, но, когда сериал выйдет на экран пока неизвестно.

Напомним, что в Украине сериал посмотрели более 6 млн зрителей по ТВ и несколько миллионов онлайн. В конце каждой серии сообщались контактные данные негосударственного центра психологической поддержки. За первый месяц показа количество звонков в центр выросло в шесть раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал.

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