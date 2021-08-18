Стало известно, когда на больших экранах появится десятый «Форсаж»

Студия Universal Pictures готовит к выпуску следующую десятую по счету, часть франшизы "Форсаж". Узнайте, когда мы увидим юбилейный фильм с любимыми героями на крутых автомобилях. Как рассказывает издание The Hollywood Reporter, десятый "Форсаж" планируют показать в 2023 году. Конечно же, если ничего не изменит планы создателей картины.

Фильм Форсаж - фото из открытых источников

Мировая премьера нового "Форсажа" состоится 7 апреля. Дата выхода фильма в украинский прокат пока не сообщается, это станет известно немного позже.

Режиссером ленты станет Джастин Лин. Он снимет одиннадцатого — и финальную – часть франшизы. В актерском составе заявлены Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Брюстер и Ludacris. Все они вернутся в хорошо знакомых зрителям персонажей.

Предыдущая часть "Форсажа" за три дня проката в США собрала рекордные 70 миллионов долларов. Это самый успешный кинотеатральный релиз в Америке с начала пандемии. В целом же картина собрала по всему миру более 681 миллионов долларов при бюджете 200 — 225 миллионов долларов.

Напомним, с популярной голливудской актрисой Холли Берри случилась неприятность во время съемок нового боевика "В синяках". Она сломала ребро, как только началась работа на съемочной площадке. Но 54-летняя американка с травмой продолжила съёмки. В новом фильме актриса играет бойца ММА Джеки Джастис. Вот что рассказал о самопожертвовании Берри ради искусства, в частности, нового фильма, координатор трюков Эрик Браун. "Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики", — заявил он. К слову, звезда Голливуда стала режиссером новой работы. Американский боевик "В синяках" зрители смогут посмотреть на Netflix уже с 24 ноября 2021 года.

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