Стало известно, какое новое племя появится в фильме «Аватар 3»

"Аватар: Путь воды" продолжает копить деньги в кинотеатрах, а это значит, что в будущем состоится премьера третьей части приключений на планете Пандора. Кэмерон отметил, что в этот раз покажет новое племя "Людей пепла", которое будет представлять стихию огня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Movie Web.



На'ви из водяного племени Metkayina. Кадр из фильма

Первый фильм Аватар сосредоточился на лесном племени Omatikaya и их противостоянии с людьми. Здесь есть аллегория на коренных американцев. Вторая часть фильма рассказывает подобную историю, однако дополнительно знакомит зрителя с новым водяным племенем Metkayina, которые ассоциируются с народом маори Новой Зеландии или полинезийцами. В будущей части Кэмерон стремится показать народ огню, получивший название "Люди пепла".

"Я хочу раскрыть Нави с другой стороны, потому что я показал лишь их хорошие стороны. В ранних фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень положительные примеры Нави. В "Аватаре 3" мы сделаем наоборот", — говорит режиссер фильма Джеймс Кэмерон.

Таким образом можно предположить, что менее дружеское племя На'ви, представляющее огненную стихию, могут быть главными злодеями. Кэмерон также отметил, что продолжение серии будет гораздо лучше, ведь первые части это только начало великой истории.

"Мы также будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были вступлением, способом накрыть стол перед подачей еды", — сказал Кэмерон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вторая часть фильма "Аватар" попала в расистский скандал.

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