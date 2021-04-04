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Сталлоне снимет фильм о братьях Кличко - подробности

Известный режиссер и актер Сильвестр Сталлоне давно увлекается силой и талантом Владимира и Виталия Кличко

сегодня, 21:15
Автор:

Кириєнко Анна

Популярный кинорежиссер и актер Сильвестр Сталлоне планирует снять фильм о бывших успешных боксерах Владимире и Виталии Кличко. Информацию об этом разместили на сайте klitschko-brothers.com.

Сталлоне снимет фильм о братьях Кличко - подробности

Сильвестр Сталлоне создаст фильм о братьях Кличко - детали. Фото: cinema.in.ua

Сюжет фильма пока не сообщается. Однако известно, что в 2021 году начнутся съемки кино. В прокат фильм выйдет только в 2022 году.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что известный режиссер Сильвестр Сталлоне давно дружит с братьями Кличко. Актер увлекается и восхищается силой и талантом Владимира и Виталия. Ранее, в 2009 и 2012 годах, режиссера можно было заметить на поединках Кличко.

Стоит отметить, что Владимир и Виталий Кличко — достаточно популярные персонажи. Братья не впервые становятся героями кинематографа. Так десять лет назад в Германии вышел фильм "Кличко". Двадцать лет назад Владимир Кличко сыграл самого себя в фильме "11 друзей Оушена". Также на боксера можно посмотреть в кино "Красавчик" и "Красавчик-2".

Напомним, что ранее известный украинский боксер Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы. Он стал вторым украинцем, которому удалось достичь таких высот. Первым, кто попал в Международный зал в 2018 году был его брат — Виталий. Всего номинировано сорок два боксера. Владимир впервые участвовал в голосовании и сразу же был избран жюри.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что столичный мэр Виталий Кличко продемонстрировал председателю парламента Дмитрию Разумкову, как работает в Киевсовете система голосования "Рада-4", которая полностью исключает вариант кнопкодавства. Фото можно посмотреть здесь.


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Источник: https://klitschko-brothers.com/novosti/stallone-snimet-film-pro-klichko-2.html
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