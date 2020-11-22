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Стали известны новые детали и дата выхода фильма «Дэдпул 3»

Исполнитель главной роли сообщает, что фильм будет отличаться от предыдущих частей

сегодня, 20:56
Автор:

Диденко Светлана

После второй части фильма вокруг следующего фильма появилось множество слухов и догадок.

Стали известны новые детали и дата выхода фильма «Дэдпул 3»

Фото: WordPress

Напомним, вторая часть "Дэдпула" вышла еще в 2018 году. В третьей части фильма Райан Рейнольдс возвращается к роли не совсем канонического и приличного супергероя.

Разработкой киноленты занимается Marvel Studios, который сообщил, что фильм находится на ранних стадиях съемки. Сообщается, что сиквел выйдет в течение следующих пяти лет. Вероятнее 2025-м.

Создатели фильма сообщают, что к актерскому составу присоединилась актриса Баккарин, сыгравшая возлюбленную Дэдпула.

"Я согласен с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой, что фильмам киновселенной Marvel не хватает ленты о Дэдпуле", — с шутку прокомментировал Райан Рейнольдс, который играет главного персонажа.

Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс сообщает, что фильм пойдет совсем в другом направлении и будет отличаться от предыдущих частей. К тому же поклонникам придется еще долго ждать трейлер к фильму.

Ранее "Комментарии" писали об интересных фактах к 30-летию фильма "Один дома".


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Источник: https://www.radiotimes.com/news/film/2020-11-21/deadpool-3-cinema-release-date-cast-plot-trailer-mcu-ryan-reynolds/
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