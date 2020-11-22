Стали известны новые детали и дата выхода фильма «Дэдпул 3»

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Диденко Светлана
После второй части фильма вокруг следующего фильма появилось множество слухов и догадок.
Фото: WordPress
Напомним, вторая часть "Дэдпула" вышла еще в 2018 году. В третьей части фильма Райан Рейнольдс возвращается к роли не совсем канонического и приличного супергероя.
Разработкой киноленты занимается Marvel Studios, который сообщил, что фильм находится на ранних стадиях съемки. Сообщается, что сиквел выйдет в течение следующих пяти лет. Вероятнее 2025-м.
Создатели фильма сообщают, что к актерскому составу присоединилась актриса Баккарин, сыгравшая возлюбленную Дэдпула.
"Я согласен с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой, что фильмам киновселенной Marvel не хватает ленты о Дэдпуле", — с шутку прокомментировал Райан Рейнольдс, который играет главного персонажа.
Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс сообщает, что фильм пойдет совсем в другом направлении и будет отличаться от предыдущих частей. К тому же поклонникам придется еще долго ждать трейлер к фильму.
Ранее "Комментарии" писали об интересных фактах к 30-летию фильма "Один дома".
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