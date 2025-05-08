Стал известен новый самый дорогой фильм в истории кино

Долгое время лидером по стоимости производства считался фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", бюджет которого оценивается в пределах от 447 до 533 миллионов долларов. Однако теперь выяснилось, что есть еще более дорогой фильм – "Мир Юрского периода: Господство" с бюджетом в 584 миллиона долларов.

"Мир Юрского периода: Доминион" самый дорогой фильм в истории

Еще несколько десятилетий тому назад фильмы с бюджетом более 200 миллионов долларов были редкостью. В 1997 году таков был только "Титаник". Однако после выхода на экраны фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" в 2016 году ситуация изменилась и студии начали увеличивать бюджеты в кино.

По информации Forbes фильм "Мир Юрского периода: Господство" 2022 года стал самым дорогим фильмом в истории. Предыдущие цифры оказались значительно занижены. Тогда производство фильма было оценено в 265 миллионов. Однако только через три года после премьеры стало известно, сколько на самом деле стоило возвращение динозавров на большие экраны — 584 миллиона долларов. Фильм нуждался в дорогостоящей работе с компьютерной графикой, масштабных декорациях, специальных эффектах и сложных съемках, которые традиционно стоят дорого.

Однако дополнительной причиной столь высоких затрат стали съемки фильма в период коронавируса. Около полугода съемочная группа, актеры и технический персонал проживали в одной из роскошных гостиниц вблизи студии Pinewood под Лондоном. Кроме того, пандемия повлияла на продолжительность съемки и логистику. Издание указывает, что, учитывая количество участников производства и продолжительность съемочного процесса, становится понятно, почему конечная сумма фильма настолько возросла.

Несмотря на риски из-за рекордного бюджета ленты, "Мир Юрского периода 3: Господство" собрал в прокате 1,002 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал обо всех фильмах, которые собрали в прокате более миллиарда долларов.

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