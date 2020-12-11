kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

17784.32

ETH/USD

540.86

LTC/USD

70.44

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Скучать не прийдется: Disney рассказал, как планирует расширить популярные франшизы
commentss НОВОСТИ Все новости

Скучать не прийдется: Disney рассказал, как планирует расширить популярные франшизы

Франшизы Star Wars и Marvel будут демонстрироваться на потоковом сервисе Disney +

сегодня, 10:49
Автор:

Павел Зинченко

Disney объявил о планах по значительному расширению своих франшиз по "Звездным войнам" и "Марвелу" на своем потоковом сервисе по подписке Disney +. Компания заявила, что ее грядущие фильмы "Питер Пэн и Венди" и "Пиноккио" Тома Хэнка будут показаны прямо на Disney +, минуя кинотеатры. Disney — последняя крупная студия, которая переключила свое внимание с кино на потоковое вещание.

Скучать не прийдется: Disney рассказал, как планирует расширить популярные франшизы

ФОТО: Pinterest

На прошлой неделе Warner Brothers заявила, что все ее релизы 2021 года будут дебютировать на HBO Max. Кризис с коронавирусом сильно ударил по индустрии кино и развлечений, и кинотеатры отчаянно нуждаются в контенте, чтобы заманить зрителей обратно новыми развлечениями, которые изначально можно было увидеть только на их экранах. Но производители контента хотят обслуживать аудиторию, которая, возможно, не готова вернуться в кинотеатры.

Disney заявил, что планирует предложить 10 новых сериалов во франшизах Marvel и Star Wars в течение следующих нескольких лет. К ним относятся новый сезон самого большого хита Disney + "Мандалорец" с персонажем "Звездных войн", принадлежащим к той же расе, что и грандмастер Йода.

Также был анонсирован другой сериал "Звездных войн", "Андор" с Диего Луной в главной роли, который уже успел сняться в фильме "Изгой-один" в 2016 году. Кроме того, компания сообщила, что в разработке находятся и мультсериалы по "Звездным войнам": "Плохая партия" и "История дроидов".

Руководители компании сказали, что покупатели должны ожидать чего-то нового каждую неделю.  У Disney +, который был запущен чуть более года назад, сейчас 86,8 миллиона подписчиков — цифра, намного превышающая ее собственные прогнозы относительно роста числа клиентов. Вместе с сервисами спортивного стриминга Hulu и ESPN у компании в общей сложности около 137 миллионов подписчиков.

Как сообщало издание "Комментарии", Disney представил робота с человеческой мимикой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55269531
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ