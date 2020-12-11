Скучать не прийдется: Disney рассказал, как планирует расширить популярные франшизы

Disney объявил о планах по значительному расширению своих франшиз по "Звездным войнам" и "Марвелу" на своем потоковом сервисе по подписке Disney +. Компания заявила, что ее грядущие фильмы "Питер Пэн и Венди" и "Пиноккио" Тома Хэнка будут показаны прямо на Disney +, минуя кинотеатры. Disney — последняя крупная студия, которая переключила свое внимание с кино на потоковое вещание.

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На прошлой неделе Warner Brothers заявила, что все ее релизы 2021 года будут дебютировать на HBO Max. Кризис с коронавирусом сильно ударил по индустрии кино и развлечений, и кинотеатры отчаянно нуждаются в контенте, чтобы заманить зрителей обратно новыми развлечениями, которые изначально можно было увидеть только на их экранах. Но производители контента хотят обслуживать аудиторию, которая, возможно, не готова вернуться в кинотеатры.

Disney заявил, что планирует предложить 10 новых сериалов во франшизах Marvel и Star Wars в течение следующих нескольких лет. К ним относятся новый сезон самого большого хита Disney + "Мандалорец" с персонажем "Звездных войн", принадлежащим к той же расе, что и грандмастер Йода.

Также был анонсирован другой сериал "Звездных войн", "Андор" с Диего Луной в главной роли, который уже успел сняться в фильме "Изгой-один" в 2016 году. Кроме того, компания сообщила, что в разработке находятся и мультсериалы по "Звездным войнам": "Плохая партия" и "История дроидов".

Руководители компании сказали, что покупатели должны ожидать чего-то нового каждую неделю. У Disney +, который был запущен чуть более года назад, сейчас 86,8 миллиона подписчиков — цифра, намного превышающая ее собственные прогнозы относительно роста числа клиентов. Вместе с сервисами спортивного стриминга Hulu и ESPN у компании в общей сложности около 137 миллионов подписчиков.

Как сообщало издание "Комментарии", Disney представил робота с человеческой мимикой.

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