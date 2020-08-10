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Скорсезе сообщил о дате начала съемок нового фильма, которые перенесли из-за коронавируса

Съемки новой картины Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" были перенесены из-за коронавируса COVID-19

10 августа 2020, 18:39
Автор:

Екатерина Белоброва
Скорсезе сообщил о дате начала съемок нового фильма, которые перенесли из-за коронавируса

Выдающийся режиссер Голливуда Мартин Скорсезе готовится к съемкам нового фильма "Убийцы цветочной луны", которые начнутся  в феврале 2021 года. Об этом сообщает издание Indie Wire.

Начало съемочного процесса должно было стартовать в марте текущего года, но всемирный коллапс, который принес коронавирус COVID-19 решительно изменил планы режиссера. Съемки нового триллера продлятся 16 недель и пройти в штате Оклахома, где и происходит действие романа американского писателя Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь", который лег в основу сценария картины.

Для участия в киноленте Скорсезе пригласил двух своих любимых актеров, которые стали настоящей легендой Голливуда, Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Оба сыграют главные роли. 

Согласно опубликованному синопсису, фильм расскажет о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти, что обогатило местных жителей, которые позже погибли. ФБР отправляет туда агентов под прикрытием с целью раскрыть убийства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Де Ниро и Ди Каприо  объявили конкурс для своих фанатов и поклонников творчества Мртина Скорсезе, который даст им шанс принять участие в съемочном процессе новой киноленты.



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