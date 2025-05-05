Сколько фильмов собрали более 1 млрд долларов в прокате: полный список

В 1997 году "Титаник" стал первым фильмом, собравшим в прокате более миллиарда долларов. С тех пор только 59 фильмов в истории кино смогли преодолеть эту отметку. Портал "Комментарии" подготовил список всех фильмов, которые смогли собрать миллиард долларов кассовых сборов.
Самые кассовые фильмы в истории кино. Фото из открытых источников
Фильмы получают доход из нескольких источников, в частности, показы в кинотеатрах, права на телевизионную трансляцию и мерчандайзинг. Однако именно кинотеатральные собрания считаются главным показателем успеха.
Несмотря на то, что титул первого фильма, который собрал более 1 миллиарда долларов кассовых сборов принадлежит "Титанику", самым старым фильмом, который пересек эту отметку стал "Парк Юрского периода" 1993 года. Это связано с его повторными показами в кинотеатрах. Еще одним фильмом, который в 20 веке собрал в прокате более миллиарда стали "Звездные войны: Скрытая угроза" 1999 года. Остальные фильмы "миллиардников" были сняты в 21 веке.
Самым кассовым фильмом в истории кино является "Аватар" 2009 года, собравший в прокате почти 3 млрд долларов.
Список всех фильмов, которые собрали в прокате более 1 миллиарда долларов:
- 59. Мир Юрского периода 3: Доминион (2022) – 1,002 млрд долларов
- 58. Гарри Поттер и Орден Феникса (2007) – 1,008 млрд долларов
- 57. Темный рыцарь (2008) – 1,009 млрд долларов
- 56. Хоббит: Неожиданное путешествие (2012) – 1,017 млрд долларов
- 55. Алиса в Стране чудес (2010) – 1,025 млрд долларов
- 54. Зоотрополис (2016) – 1,025 млрд долларов
- 53. Гарри Поттер и философский камень (2001 год) – 1,026 млрд долларов
- 52. В поисках Дори (2016) – 1,029 млрд долларов
- 51. Ничтожный Я 3 (2017) – 1,035 млрд долларов
- 50. Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 1 (2010) – 1,044 млрд долларов
- 49. Звездные войны: Скрытая угроза (1999) – 1,047 млрд долларов
- 48. Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011) – 1,047 млрд долларов
- 47. Бунтарь Один. Звездные Войны. История (2016) – 1,059 млрд долларов
- 46. Ваяна 2 (2024) – 1,059 млрд долларов
- 45. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006) – 1,066 млрд долларов
- 44. История игрушек 4 (2019) – 1,067 млрд долларов
- 43. История игрушек 3 (2010) – 1,074 млрд долларов
- 42. Звездные войны: Скайуокер. Восход (2019) – 1,077 млрд долларов
- 41. Джокер (2019) – 1,079 млрд долларов
- 40. Аладдин (2019) – 1,098 млрд долларов
- 39. Парк Юрского периода (1993) – 1,104 млрд долларов
- 38. Трансформеры: Время вымирания (2014) – 1,105 млрд долларов
- 37. 007: Координаты "Скайфолл" (2012) – 1,109 млрд долларов
- 36. Темный рыцарь возвращается (2012) – 1,115 млрд долларов
- 35. Трансформеры 3: Темная сторона месяца (2011) – 1,124 млрд долларов
- 34. Капитан Марвел (2019) – 1,131 млрд долларов
- 33. Человек-паук: Вдали от дома (2019) – 1,133 млрд долларов
- 32. Властелин колец: Возвращение короля (2003) – 1,139 млрд долларов
- 31. Аквамен (2018) – 1,152 млрд долларов
- 30. Первый мститель: Противостояние (2016) – 1,155 млрд долларов
- 29. Миньоны (2015) – 1,159 млрд долларов
- 28. Форсаж 8 (2017) – 1,236 млрд долларов
- 27. Суперсемейка 2 (2018) – 1,243 млрд долларов
- 26. Железный человек 3 (2013) – 1,266 млрд долларов
- 25. Холодное сердце (2013) – 1,306 млрд долларов
- 24. Мир Юрского периода 2: Падшее королевство (2018) – 1,310 млрд долларов
- 23. Звездные войны: Последние джедаи (2017) – 1,334 млрд долларов
- 22. Дедпул и Росомаха (2024) – 1,338 млрд долларов
- 21. Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2 (2011) – 1,342 млрд долларов
- 20. Черная пантера (2018) – 1,350 млрд долларов
- 19. Красавица и чудовище (2017) – 1,356 млрд долларов
- 18. Братья Супер Марио в кино (2023) – 1,361 млрд долларов
- 17. Мстители: Эра Альтрона (2015) – 1,405 млрд долларов
- 16. Барби (2023) – 1,447 млрд долларов
- 15. Холодное сердце 2 (2019) – 1,454 млрд долларов
- 14. Топ Ган: Мэверик (2022) – 1,496 млрд долларов
- 13. Форсаж 7 (2015) – 1,515 млрд долларов
- 12. Мстители (2012) – 1,521 млрд долларов
- 11. Король Лев (2019) – 1,662 млрд долларов
- 10. Мир Юрского периода (2015) – 1,672 млрд долларов
- 9. Головоломка 2 (2024) – 1,699 млрд долларов
- 8. Человек-паук: Нет пути домой (2021) – 1,921 млрд долларов
- 7. Мстители: Война бесконечности (2018) – 2,052 млрд долларов
- 6. Звездные войны: Пробуждение силы (2015) – 2,071 млрд долларов
- 5. Не Чжа 2 (2025) – 2,138 млрд долларов
- 4. Титаник (1997) – 2,257 млрд долларов
- 3. Аватар 2: Путь воды (2023) – 2,320 млрд долларов
- 2. Мстители: Завершение (2019) – 2,797 млрд долларов
- 1. Аватар (2009) – 2,923 млрд долларов
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогих фильмах в истории кино.
Также "Комментарии" писали обо всех фильмах, которые собрали более 2 миллиардов долларов кассовых сборов.
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