Сколько фильмов собрали более 1 млрд долларов в прокате: полный список

В 1997 году "Титаник" стал первым фильмом, собравшим в прокате более миллиарда долларов. С тех пор только 59 фильмов в истории кино смогли преодолеть эту отметку. Портал "Комментарии" подготовил список всех фильмов, которые смогли собрать миллиард долларов кассовых сборов.

Самые кассовые фильмы в истории кино. Фото из открытых источников

Фильмы получают доход из нескольких источников, в частности, показы в кинотеатрах, права на телевизионную трансляцию и мерчандайзинг. Однако именно кинотеатральные собрания считаются главным показателем успеха.

Несмотря на то, что титул первого фильма, который собрал более 1 миллиарда долларов кассовых сборов принадлежит "Титанику", самым старым фильмом, который пересек эту отметку стал "Парк Юрского периода" 1993 года. Это связано с его повторными показами в кинотеатрах. Еще одним фильмом, который в 20 веке собрал в прокате более миллиарда стали "Звездные войны: Скрытая угроза" 1999 года. Остальные фильмы "миллиардников" были сняты в 21 веке.

Самым кассовым фильмом в истории кино является "Аватар" 2009 года, собравший в прокате почти 3 млрд долларов.

Список всех фильмов, которые собрали в прокате более 1 миллиарда долларов:

59. Мир Юрского периода 3: Доминион (2022) – 1,002 млрд долларов

58. Гарри Поттер и Орден Феникса (2007) – 1,008 млрд долларов

57. Темный рыцарь (2008) – 1,009 млрд долларов

56. Хоббит: Неожиданное путешествие (2012) – 1,017 млрд долларов

55. Алиса в Стране чудес (2010) – 1,025 млрд долларов

54. Зоотрополис (2016) – 1,025 млрд долларов

53. Гарри Поттер и философский камень (2001 год) – 1,026 млрд долларов

52. В поисках Дори (2016) – 1,029 млрд долларов

51. Ничтожный Я 3 (2017) – 1,035 млрд долларов

50. Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 1 (2010) – 1,044 млрд долларов

49. Звездные войны: Скрытая угроза (1999) – 1,047 млрд долларов

48. Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011) – 1,047 млрд долларов

47. Бунтарь Один. Звездные Войны. История (2016) – 1,059 млрд долларов

46. Ваяна 2 (2024) – 1,059 млрд долларов

45. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006) – 1,066 млрд долларов

44. История игрушек 4 (2019) – 1,067 млрд долларов

43. История игрушек 3 (2010) – 1,074 млрд долларов

42. Звездные войны: Скайуокер. Восход (2019) – 1,077 млрд долларов

41. Джокер (2019) – 1,079 млрд долларов

40. Аладдин (2019) – 1,098 млрд долларов

39. Парк Юрского периода (1993) – 1,104 млрд долларов

38. Трансформеры: Время вымирания (2014) – 1,105 млрд долларов

37. 007: Координаты "Скайфолл" (2012) – 1,109 млрд долларов

36. Темный рыцарь возвращается (2012) – 1,115 млрд долларов

35. Трансформеры 3: Темная сторона месяца (2011) – 1,124 млрд долларов

34. Капитан Марвел (2019) – 1,131 млрд долларов

33. Человек-паук: Вдали от дома (2019) – 1,133 млрд долларов

32. Властелин колец: Возвращение короля (2003) – 1,139 млрд долларов

31. Аквамен (2018) – 1,152 млрд долларов

30. Первый мститель: Противостояние (2016) – 1,155 млрд долларов

29. Миньоны (2015) – 1,159 млрд долларов

28. Форсаж 8 (2017) – 1,236 млрд долларов

27. Суперсемейка 2 (2018) – 1,243 млрд долларов

26. Железный человек 3 (2013) – 1,266 млрд долларов

25. Холодное сердце (2013) – 1,306 млрд долларов

24. Мир Юрского периода 2: Падшее королевство (2018) – 1,310 млрд долларов

23. Звездные войны: Последние джедаи (2017) – 1,334 млрд долларов

22. Дедпул и Росомаха (2024) – 1,338 млрд долларов

21. Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2 (2011) – 1,342 млрд долларов

20. Черная пантера (2018) – 1,350 млрд долларов

19. Красавица и чудовище (2017) – 1,356 млрд долларов

18. Братья Супер Марио в кино (2023) – 1,361 млрд долларов

17. Мстители: Эра Альтрона (2015) – 1,405 млрд долларов

16. Барби (2023) – 1,447 млрд долларов

15. Холодное сердце 2 (2019) – 1,454 млрд долларов

14. Топ Ган: Мэверик (2022) – 1,496 млрд долларов

13. Форсаж 7 (2015) – 1,515 млрд долларов

12. Мстители (2012) – 1,521 млрд долларов

11. Король Лев (2019) – 1,662 млрд долларов

10. Мир Юрского периода (2015) – 1,672 млрд долларов

9. Головоломка 2 (2024) – 1,699 млрд долларов

8. Человек-паук: Нет пути домой (2021) – 1,921 млрд долларов

7. Мстители: Война бесконечности (2018) – 2,052 млрд долларов

6. Звездные войны: Пробуждение силы (2015) – 2,071 млрд долларов

5. Не Чжа 2 (2025) – 2,138 млрд долларов

4. Титаник (1997) – 2,257 млрд долларов

3. Аватар 2: Путь воды (2023) – 2,320 млрд долларов

2. Мстители: Завершение (2019) – 2,797 млрд долларов

1. Аватар (2009) – 2,923 млрд долларов

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогих фильмах в истории кино.

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