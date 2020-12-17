«Симпсонам» - 31: что предсказал культовый мультсериал

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Светлана Шкурупий
Ровно 31 год назад на экраны вышла первая серия американского мультипликационного сериала "Симпсоны", который не теряет свою популярность и по сей день. И не только потому, что в нем высмеиваются многие стереотипы и клише, но и потому, что создателям проекта удается "заглядывать в будущее".
что предсказали "Симпсоны" (фото из открытых источников)
Что уже предсказал мультсериал?
Apple Watch
Год выпуска: 1995
Когда сбылось: 2014 год
Номер эпизода: 19, сезон 6: "Свадьба Лизы"
В этом эпизоде создатели мультсериала показали первые смарт-часы, которые сейчас пользуются большой популярностью. Но Apple анонсировал свою новинку Apple Watch с той же идеей, что и в "Симпсонах" только в 2014 году.
Президентство Трампа
Год выпуска: 2000
Когда сбылось: 2015 год
Номер эпизода: 17, 11 сезон: "Барт в будущее"
В этом эпизоде Барт видит свое будущее, где он бедный музыкант, а его сестра Лиза президент США. И у нее серьезные проблемы, ведь Дональд Трамп после себя оставил большую дыру в бюджете страны за время своего правления. И что мы видим? Спустя 16 лет Трамп сменяет Барака Обаму в Белом доме.
Экономический кризис Греции
Год выпуска: 2012
Когда сбылось: 2015 год
Номер эпизода: 10, 23 сезона: "Политические неумехи с Гомером Симпсоном"
В одном из эпизодов этой серии, когда в выпуске новостей появляется Гомер, по телевизору в бегущей строке можно прочитать, что Европа выставила Грецию на eBay. Спустя несколько лет на Грецию и правда обрушился экономический кризис, а страны Европы отказались погашать долги.
Нобелевская премия по экономике Бенгту Хольмстрему
Год выпуска: 2010
Когда сбылось: 2016 год
Номер эпизода: 1, 22 сезон: "Мюзикл начальной школы"
10 лет назад "Симпсоны" показали серию, где экономист Бенгт Хольстрем считался одним из фаворитов на получение Нобелевской премии. И через 6 лет это предсказание сбылось.
Бессмертие Rolling Stones
Год выпуска: 1995
Когда сбылось: 2010 год
Номер эпизода: 19, 6 сезон: "Свадьба Лизы"
В этом эпизоде в комнате Лизы, когда она лежит на кровати со своим мужем, можно увидеть плакат гастрольного тура группы Rolling Stones. Создателям проекта удалось предсказать, что коллектив просуществует еще хотя бы десятилетие, а может и больше. В 2010 году они готовили прощальный тур, но по факту провели его лишь в ноябре 2012 года. И он был не последним.
Атака на башни-близнецы
Год выпуска: 1997
Когда сбылось: 2001 год
Номер эпизода: 1, 9 сезон: "Нью-Йорк против Гомера Симпсона"
Эта серия удивила поклонников больше всех, ведь в ней предсказан один из самых масштабных терактов в истории. В одном из эпизодов видно, как Барт держит в руке журнал с рекламой билетов за 9 долларов на фоне башен-близнецов. Вместе они формируют дату 9.11.
Германия победила Бразилию в Кубке мира
Год выпуска: март 2014 года
Когда сбылось: июль 2014 года
Номер эпизода: 16, 25 сезон: "Вам необязательно жить, как рефери"
В этом эпизоде Гомер Симпсон становится рефери на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Что в мультике, что в действительности Бразилия проиграла Германии.
Стоит отметить, что мультсериал "Симпсоны" уже трижды попал в Книгу рекордов Гиннесса: как самый длинный анимационный ситком в истории, как мультсериал с наибольшим количеством приглашенных звезд и как самый продолжительный ситком по количеству серий.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на экраны вышли новые серии 32-го сезона "Симпсонов", где показано начало 2021 года. Люди надеются, что тут создатели прогадали и это не сбудется.
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