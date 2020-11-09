Хоть бы не сбылось: люди пришли в ужас от 2021 года, показанного в «Симпсонах»

Мультипликационный сериал "Симпсоны" известен не только тем, что является самым длинным анимационным проектом на американском телевидении, а еще и тем, что умеет предсказывать будущее.

Симпсоны (фото из открытых источников)

В новом сезоне авторы мультсериала показали, каким будет начало 2021 года и люди очень надеятся, что это не предсказание. Дело в том, что в 4 серии 32 сезона показан настоящий апокалипсис. Эта серия посвящена Хэллоуину и называется "Домик ужасов на дереве". В нем жители Спрингфилда выбирают нового президента США, а главный герой Гомер отказывается идти на выборы, мол, что от этого изменится.

В следующих сценах зрителями видят горящий Спрингфилд, а в небе несущихся четырех всадников Апокалипсиса.

Новая серия вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи посмеялись, некоторые насторожились, но были и те, кто напомнил, что не все "предсказания" в мультсериале "Симпсоны" сбываются, так что не стоит переживать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сериале "Симпсоны" нашли предсказание о коронавирусе.

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