Швеция выбирает счастливчика, который будет дни напролет глядеть сериалы

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Павел Зинченко
Кинофестиваль в Гетеборге проведет эксперимент по социальному дистанцированию, приглашая одного-единственного киномана провести неделю в одиночестве на острове-маяке Патер Ностер в Северном море, в компании только с волнами и множеством фильмов.
Счастливчик будет целую неделю глядеть сериалы на острове
Шведский кинофестиваль в Гетеборге ставит перед собой задачу провести окончательный эксперимент кино по социальному дистанцированию. На мероприятие 2021 года Гетеборг приглашает одного-единственного киномана провести семь дней в одиночестве на изолированном острове в Северном море в компании только с фильмами фестиваля.
Заинтересованные фанаты могут подать заявку онлайн на веб-сайте Гетеборга. Отобранный кандидат будет отправлен на Патер Ностер, небольшой скалистый остров у западного побережья Швеции, где он остановится в переоборудованном маяке (ныне роскошный бутик-отель). Фестиваль установит кинозал в маяке, где посетитель сможет посмотреть до 60 фильмов, все из официального состава Гетеборга 2021 года.
Из первоначальных онлайн-претендентов фестиваль выберет несколько кандидатов и проведет собеседование один на один с каждым из них, прежде чем выбрать "счастливого" победителя.
Эксперимент с маяком был проведен в ответ на пандемию COVID-19, в результате которой закрылись кинотеатры и миллионы людей во всем мире оказались в изоляции в своих домах. Гётеборг, крупнейший кинофестиваль Скандинавии, хотел изучить влияние этой изоляции на людей и роль кино в постпандемическом мире.
Как сообщало издание "Комментарии", американские кинотеатры ополчились против Warner Bros.
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