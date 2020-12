«Шрек» и «Темный рыцарь» названы самыми влиятельными фильмами Америки

В Штатах сообщили о завершении ежегодного отбора самых влиятельных отечественных кинофильмов, которые получат статус национального достояния страны. Об этом объявила библиотекарь Конгресса Карла Хайден.

История огра Шрека стала национальным достоянием США. Кадр из мультфильма

В этом году в перечень попали мультфильм "Шрек" и история Бэтмена "Темный рыцарь", снятая знаменитым Кристофером Ноланом.

"Это не только большая честь для всех нас, кто работал над "Темным рыцарем", это также проявление уважения ко всем удивительным художникам и писателям, которые десятилетиями создавали объемную историю Бэтмена", — прокомментировал событие Нолан.

Кроме того, в подборке 2020 имеется рекордное количество работ, режиссерами которых стали женщины и представители различных рас. Всего Карла Хайден представила 25 лент, которые пополнят коллекцию Библиотеки. Таким образом общее количество национального достояния США в сфере киноиндустрии увеличилась до 800 фильмов.

Итак, в 2020 году национальным достоянием Америки стали: "Неизвестность" (Suspense, 1913), "Детские автогонки в Венеции" (Kid Auto Races at Venice, 1914), "Хлеб" (Bread, 1918), "Битва века" (The Battle of the Century, 1927), "С авто и камерой вокруг света" (With Car and Camera Around the World, 1929), "Хижина в небе" (Cabin in the Sky, 1943), "Возмущение" (Outrage, 1950), "Человек с золотой рукой" (The Man with the Golden Arm, 1955), "Полевые лилии" (Lilies of the Field, 1963), "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange, 1971), "Свит Свитбек: песня мерзавца" (Sweet Sweetback's Baadasssss Song, 1971), "Ваттстакс" (Wattstax, 1973), "Бриолин" (Grease, 1978), "Братья Блюз" (The Blues Brothers, 1980), "Потеря земли" (Losing Ground, 1982), "Иллюзии" (Illusions, 1982), "Клуб радости" (The Joy Luck Club, 1993), "Дьявол никогда не спит" (The Devil Never Sleeps, 1994), "Клуб "Буэна Виста" (Buena Vista Social Club, 1999), "Земля" (The Ground, 1993-2001), "Шрек" (Shrek, 2001), "Мауна Кеа: храм в осаде" (Mauna Kea: Temple Under Siege, 2006), "Повелитель бури" (The Hurt Locker, 2008), "Темный рыцарь" (The Dark Knight, 2008), "Всадники свободы" (Freedom Riders, 2010).

В Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса ежегодно добавляются новые фильмы. Главные требования — эти работы должны быть сняты 10 лет назад и более, а также иметь культурное, историческое или эстетическое значение.

Стоит отметить, что американский круглосуточный канал Turner Classic Movies (ТСМ) проведет специальный телевизионный вторник, чтобы ознакомить зрителей со всей представленной подборкой. Киномарафон начнется 15 декабря в 20:00 по европейскому времени. Кроме того, присоединиться к разговору о выборе фильмов можно будет в соцсети Twitter. Все соответствующие сообщения можно маркировать хэштегом #NatFilmRegistry.

