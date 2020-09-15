Шесть фунтов стерлингов за бутылку: в Британии появилось сливочное пиво из Гарри Поттера

Фанаты Гарри Поттера теперь смогут полакомиться сливочным пивом, которое можно будет купить в разных магазинах Великобритании или заказать онлайн. Создатели этого продукта позаботились о том, чтобы его смогли попробовать все желающие. Поэтому сливочное пиво безалкогольное, его могут употреблять даже веганы. Об этом пишет издание korrespondent.

Пиво продается в стеклянных бутылках с эксклюзивной наклейкой. Фото: korrespondent

Создателем этой новинки является компания Warner Bros. Авторы старались создать максимально похожий напиток на тот, который пили главные герои известной саги.

Вкус сливочного пива напоминает ириску. Также известно, что его готовят по особому эксклюзивному рецепту, который останется втайне. Продается пиво в красивых сувенирных бутылках, на каждой из них есть коллекционная этикетка. Ее разработали известные дизайнеры, которые также создавали графический реквизит фильмов о Гарри Поттере и Фантастических тварей.

Объем бутылки – 275 миллилитров, цена – 6 фунтов за бутылку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за три года. Кроме своей музыкальной и кино карьеры, Мэнсон также запустил собственный бренд швейцарского абсента. Но отзывы об этом продукте оказались весьма неоднозначными: многие критики назвали абсент "слишком плоским".



















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!