Сеть поразил ролик нового фильма про Бонда (ВИДЕО)



















Из-за пандемии коронавируса новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" переносили уже несколько раз, но создатели всячески стараются привлечь внимание зрителей к киноленте и выпустили новый тизер.

Кадр из тизера фильма «Не время умирать» / Universal Pictures

На Youtube-канале культовой франшизы появился 30-секундный ролик под название "Бонд возвращается", где собраны самые зрелищные сцены из боевика — погоня, стрельба, взрывы. Но нет никаких намеков на то, какой будет сюжетная линия и как будет складываться история Джеймса Бонда в новом фильме.

Известно, что роль агента британской разведки MI6 снова сыграл Дэниел Крейг, а режиссировал киноленту Кэри Фукунага ("Джейн Эйр", "Без имени").

К слову, премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится в кинотеатрах 30 сентября текущего года. В нем агент 007 получит новое задание и столкнется со злодеем нового поколения, который будет использовать сверхсовременную технику против Бонда.

В фильме "Не время умирать" также сыграли Ана де Армас, Рами Малек, Рэйф Файнс, Дэвид Денсик, Наоми Харрис и другие.

Напомним, что крупнейшие букмекеры, которые принимают ставки на то, кто может стать следующим исполнителем роли культового блокбастера Джеймсе Бондае, определились с фаворитом. Им, по их мнению, может стать звезда сериала "Бриджертон" Реге-Жан Пейдж.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летний британский актер Дэниэл Крэйг, который с 2016 году играет роль суперагента 007 Джеймс Бонда официально подтвердил, что отказался дальше играть в этом образе. Актер отметил, что с удовольствием "подарит" свою роль какой-нибудь женщине.

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