Лиза Джой и Джонатан Нолан – создатели научно-фантастического вестерна "Мир Дикого Запада", снимут новый сериал по роману Майкла Крайтона "Сфера". Об этом пишет издание glavred.

Главным сценаристом станет Денис Зе, которая раньше работала над такими проектами, как "В поле зрения", "Готэм", "Терминатор: Битва за будущее" и "Мир Дикого Запада". К съемкам популярного романа присоединится компания Роберта Дауни-мл Team Downey при содействии Warner Bros.

Сериал "Сфера" будет снят во второй раз для канала НВО. Фото: unsplash.

Стоит также отметить, что это будет уже вторая экранизация этого романа, первый фильм был снят еще в 1998 году режиссером Барри Левинсоном.

По сюжету американские военные нашли космический корабль на дне Тихого океана, который оказался там более 300 лет тому назад. Для проведения дальнейших действий была собрана группа ученых, которые нашли внутри корабля огромную сферу. Вскоре они выяснили, что эта сфера способна воплощать в реальность самые страшные и тайные кошмары человеческого сознания.

Кроме "Сферы" Майкл Крайтон написал также "Парк Юрского периода" и сценарий к фильму "Тринадцатый воин". Главная роль в котором досталась Антонио Бандерасу.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что умер один из создателей легендарного Скуби-Ду.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!