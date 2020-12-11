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Сериал "Чужой" и новые "Звездные войны"- какие фильмы анонсировал Disney

Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в «Кеноби»

сегодня, 11:42
Автор:

Татьяна Лозовенко

Компания Disney провела масштабную презентацию перспективных кинопроектов. Новый фильм, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн", запланирована на конец 2023 года. Об этом сегодня сообщил Kinonews.

Сериал "Чужой" и новые "Звездные войны"- какие фильмы анонсировал Disney

Дарт Вейдер

Содержание "Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики" пока держится в секрете. Известно лишь, что действие будет происходить примерно в тот же временной промежуток, что события, описанные в сериале "Мандалорец". Вполне вероятно, что шоу сфокусируется на каком-то из его персонажей.

Главные моменты "Войн":

- спин-офф про Асоку;

- спин-офф про рейнджеров Новой Республики;

- события двух сериалов выше будут связаны с "Мандалорцем" и в итоге сойдутся в кроссовере;

- сериал про Лэндо;

- сериал про последние дни Высшей республики с уклоном в хоррор;

- мультсериал Visions — антология историй из вселенной;

- мультсериал о дроидах;

- Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в "Кеноби".

Представитель канала FX также рассказал, что в разработке находится первый сериал во вселенной "Чужого". 

Напомним, ранее "Комментарии" писали, почему стоит разрешить сотрудникам пить на работе.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/culture/disney-annonce-un-nouveau-film-star-wars-pour-fin-2023-rogue-squadron-20201211
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