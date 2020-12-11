Сериал "Чужой" и новые "Звездные войны"- какие фильмы анонсировал Disney

Компания Disney провела масштабную презентацию перспективных кинопроектов. Новый фильм, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн", запланирована на конец 2023 года. Об этом сегодня сообщил Kinonews.

Дарт Вейдер

Содержание "Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики" пока держится в секрете. Известно лишь, что действие будет происходить примерно в тот же временной промежуток, что события, описанные в сериале "Мандалорец". Вполне вероятно, что шоу сфокусируется на каком-то из его персонажей.

Главные моменты "Войн":

- спин-офф про Асоку;

- спин-офф про рейнджеров Новой Республики;

- события двух сериалов выше будут связаны с "Мандалорцем" и в итоге сойдутся в кроссовере;

- сериал про Лэндо;

- сериал про последние дни Высшей республики с уклоном в хоррор;

- мультсериал Visions — антология историй из вселенной;

- мультсериал о дроидах;

- Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в "Кеноби".

Представитель канала FX также рассказал, что в разработке находится первый сериал во вселенной "Чужого".

Напомним, ранее "Комментарии" писали, почему стоит разрешить сотрудникам пить на работе.





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