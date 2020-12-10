Пить на работе: 12 причин, почему это стоит разрешить

Пить или не пить на рабочем месте? Офисное пьянство может быть куда полезнее корпоративных тренингов и мозговых штурмов. Отправьте эту статью начальнику и ваша компания заработает миллионы.

Сергей Бурунов из "Полицейский с Рублевки"

Почему стоит разрешить алкоголь на работе?

1. Сокращение расходов на обогрев помещения.

2. Снижение риска появления стресса.

3. Прекрасный повод явиться на работу вовремя.

4. Улучшение кровотока в мозгу.

5. Фонтан креативных идей от сотрудников и их мгновенное воплощение.

6. Улучшение отношений внутри коллектива.

7. Сверхурочная работа — в радость.

8. Отсутствие отпуска — в радость.

9. Коллеги медленно превращаются в друзей (собутыльников).

10. Нет необходимости покидать рабочее место из-за похмелья.

11. Меньше жалуются на рабочее место.

12. Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (долгосрочное сотрудничество).

Напомним, чрезмерная радость вредна для организма и может привести к увольнению, если начальство радуется меньше.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Pfizer опубликовали на своей странице в Twitter инструкцию, чтобы научить читателей отличать коронавирус от гриппа.













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