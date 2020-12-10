Пить на работе: 12 причин, почему это стоит разрешить

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Татьяна Лозовенко
Пить или не пить на рабочем месте? Офисное пьянство может быть куда полезнее корпоративных тренингов и мозговых штурмов. Отправьте эту статью начальнику и ваша компания заработает миллионы.
Сергей Бурунов из "Полицейский с Рублевки"
Почему стоит разрешить алкоголь на работе?
1. Сокращение расходов на обогрев помещения.
2. Снижение риска появления стресса.
3. Прекрасный повод явиться на работу вовремя.
4. Улучшение кровотока в мозгу.
5. Фонтан креативных идей от сотрудников и их мгновенное воплощение.
6. Улучшение отношений внутри коллектива.
7. Сверхурочная работа — в радость.
8. Отсутствие отпуска — в радость.
9. Коллеги медленно превращаются в друзей (собутыльников).
10. Нет необходимости покидать рабочее место из-за похмелья.
11. Меньше жалуются на рабочее место.
12. Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (долгосрочное сотрудничество).
Напомним, чрезмерная радость вредна для организма и может привести к увольнению, если начальство радуется меньше.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Pfizer опубликовали на своей странице в Twitter инструкцию, чтобы научить читателей отличать коронавирус от гриппа.
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